هاني الناظر يوضح سبب ارتفاع نسب الطلاق في الربيع.. بلاش تسيب نفسك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد الدكتور هاني الناظر، أن التقلبات الجوية لها تأثير على الحالة النفسية والاكتئاب للشخص وفقًا للدراسات العلمية، لافتًا إلى أن أعلى نسب للطلاق تكون في فصل الربيع وفقًا للسجلات، لأن تقلبات الجو مع الأتربة يؤدي لشد الأعصاب ما يؤدي لاختيار قرارات خطأ في حياته.

متفكرش في بكرة وانتظر الخير

وأضاف الدكتور هاني الناظر، خلال لقاء ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، أنه كلما كان الإنسان متفائلًا لن تظهر لديه مشكلات، «بلاش تسيب نفسك للحاجات اللي بتعملك استريس وهمّ، ومتفكرش بكرة هيحصل فيه حاجات وحشة ولا لا، لكن فكر إن بكرة هيحصل فيه خير، انتظر الخير».

وأشار إلى أن من الضروري عدم اقحام الشخص نفسه في أمور الآخرين، متابعًا: «مدخلش مناخيرك في أمور الناس ولا ترد الإساءة بإساءة، مهتمش بالناس اللي بتتكلم عليا، منقلش كلام الناس، ومتوقعش الناس في بعضها، خليك في حالك ومتدخلش في أمور الآخرين، الحاجات دي مهمة جدًا».

ونصح المواطنين بعدم البحث عن الأخبار التي تسبب الكآبة، قائلًا: «فيه أخبار تانية كويسة، تناول أطعمة صحية وأشرب مياه كتير، وضيع وقتك في المشي في الهواء الطلق، أعمل حاجة مفيدة تفرح الناس».

أنشر البهجة وابعد عن التشائم

وأفاد بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحا ذو حدين، يمكن أن تنشر التشائم، «السوشيال ميديا بقى سلاح خطير، ممكن أكتب حاجة تطمن الناس فرد فعلهم يكون كويس ويؤثر عليا، وبالتالي نشر البهجة والبعد عن التشائم جزء مهم جدا في تخلصنا من التوتر».

وحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة بسبب التقلبات الجوية، قائلًا: «مفيش لبس صيفي قبل 15 أبريل.. درجة الحرارة النهاردة وبكرة 21 و22 درجة، ويوم الثلاثاء والأربعاء 17 و16 درجة والصغرى 6.. الحرارة نزلت تاني بالرغم إننا في أول الربيع، والأسبوع الجاي كله 25 و26 و27 درجة لحد آخر الشهر».