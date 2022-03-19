طريقة عمل البامية باللحمة على الطريقة المصرية.. «خطوة بخطوة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طاجن البامية باللحمة على الطريقة المصرية، من الوصفات الشهية التي تتميز بالفوائد الغذائية العالية نظرا لأنها تحتوي على اللحوم الغنية بالفيتامينات، وتعد البامية من أكثر الخضروات التي لها فوائد صحية متعددة، إضافة إلى كونها وصفة شهية يحبها الأطفال والكبار.

ويعرض «هن» في السطور التالية، طريقة عمل البامية باللحمة على الطريقة المصرية على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي.

المكونات:

في خطوات سهلة وبسيطة يمكن تحضير طاجن البامية باللحمة على الطريقة المصرية، لكن أولا يجب اتباع الآتي:

نصف كيلو من البامية.

نصف كيلو من اللحم الضاني.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

5 فصوص ثوم مهروسة.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

كوبان من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم أو صلصة.

كوبا ماء مغلي.

طريقة تحضير البامية باللحمة

- أولا شراء كيلو من البامية الطازجة وأيضا اللحمة الطازجة والتأكد من صلاحيتها وغسلها جيداً.

- في إناء على نار متوسطة نضع الزبدة والزيت بمقدار قليل، وبعدها يشوّح اللحم الضأن جيداً أو أيًا كان نوع اللحم الذي تم شراؤه على حسب الرغبة، لكن يفضل الضأن، ثم نضع رشة من الملح والفلفل الأسود مع استمرار التقليب، ثم يُوضع الماء المغلي على اللحم حتى تمام النضج.

- في الخطوة التالية، نضع الزيت في إناء آخر مع قليل من الزبدة ونضيف إليها الثوم المهروس، ويُشوح جيدا ثم نضيف عصير الطماطم على الثوم مع التقليب ويترك على النار حتى تكون صلصة وبعدها نحضر وعاء به شوربة من اللحم الضأن نضع به القطع الصغيرة من البامية بعد غسلها جيدا وتقميعها وتترك على نار متوسطة حتى تمام السلق.

- بعد سلق البامية في إناء الشوربة يتم إضافتها إلى وعاء الطماطم مع الثوم الموجود على النار وتقلب جيدا ونضيف إليها اللحمة وبعد ذلك الملح والفلفل الأسود

- تُصب البامية باللحمة الضاني داخل طاجن فخار أو طاجن بيركس حسب الرغبة، وتوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة وتترك لمدة نصف ساعة ثم يمكن تقديمها بعد ذلك مع الخبز البلدي أو حسب الرغبة.