طريقة عمل العيش الفينو في فرن البوتاجاز.. مكعبات الثلج كلمة السر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد العيش الفينو من الأساسيات في «اللانش بوكس» للأطفال وأيضا على مائدة الفطار، ولا يقتصر على استخدامه في الوجبات الخفيفة فقط بل تعتمد عليه العديد من المطاعم العالمية في تقديم وجباتها، وبالرغم من استخداماته الكثيرة وسهولة إعداده في المنزل إلا أن ربات البيوت دائما تبحث عن طريقة عمل العيش الفينو في فرن البوتاجاز عبر مواقع الإلكترونية، لذا يقدم «هن» في التقرير التالي أسرار تحضيره على خطى الشيف سارة عبدالسلام.

طريقة عمل العيش الفينو في فرن البوتاجاز

مقادير العجين

1 كيلو دقيق.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

4 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

½ كوب زيت.

بيضتان.

ماء دافئ للعجن.

مقادير تحمير وجه العيش

بيضة.

صفار بيضة.

رشة فانيليا.

حليب.

شوفان.

سمسم.

حبة البركة.

زعتر جاف.

مكعبات ثلج.

- طريقة عمل العيش الفينو في فرن البوتاجاز مثل المحلات، تتطلب في البداية تنشيط الخميرة، عبر اتباع الخطوات التالية:

- تُخلط الخميرة مع السكر مع ½ كوب دقيق من مقدار الدقيق للوصفة، ثم يضاف الماء الدافئ ويقلب الخليط حتى تتكون عجينة سائلة تشبه قوام عجينة القطايف أو الكريب.

- تترك الخميرة جانبا وتغطى بالبلاستيك حتى تنشط وتتضاعف في الحجم.

- يخلط كلا من الزيت والبيض معا حتى يمتزجا.

- يخلط الدقيق مع الملح.

- تحضر العجينة بإضافة الخميرة النشطة وخليط البيض والزيت للدقيق.

- يضاف الماء الدافئ تدريجياً حتى تتجمع العجينة وتعجن لمدة 12 دقيقة على الأقل حتى تنعم تماما وتصبح ملساء.

- تُشكل العجينة على شكل كرات وتُترك لتختمر في صينية مرشوشة بالدقيق ومغطاة بالبلاستيك حتى تتضاعف في الحجم.

- بعد أن تختمر العجينة تنقل لسطح نظيف مرشوش بالدقيق.

- تُكور العجينة وتشكل حسب الرغبة وترص في صينية خبز مدهونة دهن خفيف جداً بالزيت.

- تُترك العجينة لمدة 30 دقيقة لتختمر مرة أخرى.

- تُخلط البيضة مع صفار البيضة وملعقة كبيرة من الحليب ورشة فانيليا ويدهن الوجه بهذا الخليط ويرش الوجه بالسمسم أو الزعتر حسب الرغبة.

- يمكن أن يترك الوجه من دون دهن.

- يخبز الخبز المختمر في فرن ساخن على درجة حرارة 220 حتى يحمر الوجه.

- في بداية الخبز نضع بعض من مكعبات الثلج في الفرن لتكوين بخار حيث يساعد ذلك على ارتفاع الخبز بدرجة كبيرة.

- عند تمام النضج يرفع الخبز من الفرن ويغطى بفوطة حتى لا ينشف.

- وفي حالة تجهيز كمية كبيرة من الخبز تحفظ في الفريزر وتسخن قبل الأكل مباشرة.

نصائح لنجاح خبز الفينو في البيت

- لا بد من التأكد من استخدام نوع خميرة جيد، والحرص على استخدام الخميرة الطازجة.

- استخدام الخميرة الجافة وسريعة المفعول التي يستخدمها أصحاب المخابز؛ لأنَّ الخميرة المحتفظ بها أو المستخدمة مسبقًا لن تعمل بصورة جيدة.

- يجب التأكد من كمية الملح المستخدمة في وصفة العجين، إذ إنَّ زيادة الملح تمنع تفاعل الخميرة.

- يجب إعطاء العجينة وقتًا كافيًا لترتاح فيه.

- التأكد من جودة الدقيق المستخدم، حيث أن له دور كبير في نجاح العيش أو فشله.

- لا بد من استخدام الماء الدافئ مع الخميرة وليس الساخن جدًّا، إذ إنه سيمنع عمل الخميرة بشكل جيد.

- التأكد من عجن العجينة جيدًا باليد، ليُتيح تشكيلها وعجنها بصورة جيدة.

- تُترك لترتاح لمدة 10 دقائق في حال بدت لزجة.