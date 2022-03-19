طريقة عمل اللحمة المشوية في الفرن.. وصفة ناجحة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل اللحمة المشوية في الفرن من الوصفات الصحية المفضلة للكثير من الناس نظرا لأن اللحمة المشوية تحتفظ بقيمتها الغذائية مع تخلصها من الدهون، إضافة إلى أنّها الوجبة المناسبة في الكثير من المناسبات وذات شعبية واسعة ولها أكثر من وصفة وأكثر من طريقة للتحضير سواء بوضعها على أسياخ حديد على الفحم أو في شواية الفرن.

وفي السطور التالية، يعرض «هن» طريقة عمل اللحمة المشوية في الفرن على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل اللحمة المشوية في الفرن

التتبيلة هي أهم خطوة في طريقة عمل اللحمة المشوية في الفرن، لذلك يجب الحرص على تواجد المكونات اللازمة لها وهي كما يلي:

كيلو من ريش اللحم.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة حبهان.

ملح وفلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.

5 فصوص ثوم مفروم.

نصف كوب زيت.

ربع كوب خل.

بقدونس.

مكونات أخرى لتتبيلة اللحمة المشوية

كيلو لحم «ريش أو ضاني».

نصف كيلو بصل.

نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

2 ثمرة طماطم.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الخل.

فلفل.

ملح.

روز ماري.

زعتر.

طريقة تحضير اللحمة المشوية

قبل معرفة طريقة عمل اللحمة المشوية في الفرن، يجب الحرص على شراء اللحمة الطازجة وغسلها جيدا وتركها في ماء به خل كي تتخلص من أي ميكروبات داخلها.

- يجب بعدها تحضير تتبيلة اللحمة المشوية في الفرن، من خلال فرم البصل بشكل جيد في بولة زجاجية ويؤخذ ماءه، ثم نفرم الطماطم والحصول على الماء الموجود فيها.

- في إناء كبير، نضع البصل المفروم والطماطم المفرومة، ويضاف إليهما الزعتر والروز ماري والزيت والملح.

- تقطيع اللحم بحسب الرغبة ثم توضع في التتبيلة لمدة ليلة كاملة، مع التأكد من أنها غطت كل أجزاء اللحمة من جميع الجوانب.

- في صينية كبيرة على حسب الكمية الموجودة من اللحم، نقوم برص قطع اللحم المتبلة فيها ونقوم بإضافة المتبقي من التتبيلة عليها.

- بعد تغطية صينية اللحم بورق ألومنيوم تُوضع في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة إلا ربع، وبعدها نُخرج الصينية ونزيل ورق الألومنيوم ثم تدخل مرة أخرى للفرن لمدة 5 دقائق لكي يتحمر وجه اللحمة.

- يمكن بعد ذلك تقديم اللحمة المشوية في الفرن على طبق تقديم مع أوراق البقدونس الخضراء.