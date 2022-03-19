6 طرق يمكنك القيام بها لإزالة السموم من رئتيك بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التلوث والعادات السيئة والبيئة هي الأسباب الرئيسية لمشاكل الرئة، لذا يعاني ما يقرب من 65 مليون شخص من مرض رئوي مزمن، ومع ذلك، فهذا لا يعني أنه لا توجد طريقة للحفاظ على صحة هذا العضو، وتتمتع الرئتان بقدرة سحرية على إصلاح نفسها، لكنك ستحتاج إلى بذل بعض الجهد أيضًا.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أبرز 8 نصائح من الخبراء يمكن أن تساعدك في شفاء رئتيك وإزالة السموم منها، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1. تناول مشروبات التطهير:

هناك بعض المشروبات التي تساعد في تقليل المخاط وإزالة السموم من هذا العضو وتشمل التالي:

العسل والماء الساخن.

ماء الليمون.

الشاي الأخضر.

عصير الجزر.

الكركم والزنجبيل.

مشروبات الموز والتوت.

2. استخدم العلاج المالح:

العلاج بالملح يطلق عليه علاج هالوثيرابي وهو علاج بديل لمشاكل الرئة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال، لذا يمكنك زيارة كهف مالح أو شراء مصباح ملح الهيمالايا واستخدامه في المنزل.

3. زيت الأوريجانو:

زيت الأوريجانو مزيل طبيعي للاحتقان، ولاستخدامه، اصنع مزيجًا بنسبة 50-50 من زيت الأوريجانو وزيت اللوز، وستحتاج فقط إلى وضع نقطتين تحت لسانك وبعد3-5 دقائق اغسل فمك بالماء، وللوصول إلى النتائج المرجوة عليك القيام بذلك 3 مرات في اليوم لمدة 1-4 أسابيع.

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4. لا تستحم بماء دافئ أكثر من 3 مرات في الأسبوع:

للتنفس بشكل أسهل، يمكنك استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد أو الاستحمام بماء دافئ 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، وأيضًا لا ينبغي أن يكون الحمام ساخنًا ولكن يجب أن تكون درجة الحرارة مريحة بين (32 درجة مئوية - 40 درجة مئوية).

5. تجنب بعض المنتجات:

ابدأ بتناول الأطعمة المزيلة للسموم والمضادة للالتهابات مثل الأطعمة الحارة والفجل والأعشاب، زمن المهم أن تتذكر أن بعض الأطعمة تزيد المخاط في رئتيك، مثل منتجات الألبان، بما في ذلك الجبن والزبدة والحليب، والأطعمة المصنعة مثل اللحوم المعلبة.

6. نظف لسانك:

لحماية رئتيك تحتاج إلى صحة الفم الجيدة، ولكن يقوم البعض بتنظيف الأسنان بشكل صحيح ولكنهم ينسوا لسانهم، وهو أمر مهم أيضًا لتجنب تراكم البكتيريا.

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