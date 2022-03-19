أبرزها ربط الأم.. أغرب 8 طرق للاحتفال بعيد الأم حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

طقوس غير عادية لعيد الأم حول العالم، فالبطاقات والزهور والمطاعم ليست كافية للاحتفال بالأمهات في هذه الدول، فيما يبدو أن كل دولة من دول العالم لديها طريقة تقليدية للاحتفال بعيد الأم من باب التأكد من أن الأمهات في كل مكان يشعرن بالحب ويحصلن على الثناء الذي يستحقنه.

أيام قليلة تفضلنا عن الاحتفال بيوم عيد الأم، وبالنسبة لعديد من الدول تقديم هدايا مثل باقات الورود، والملابس، والمجوهرات ليست كافيه للاحتفال بهذا اليوم، إذ يبدو أن لكل دولة في العالم طقوس معينة غير تقليدية لتقدير مدى أهمية الأم وشعورها بالفرح والسعادة.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم أغرب تقاليد الاحتفال بعيد الأم حول العالم، وفقا لموقعي "timesofindia" و"serenataflowers".

- اليابان:

تقام مسابقة فنية حيث يقدم الأطفال لوحات أمهاتهم ويحصل الفائزون على جولة في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الأحيان، يتولى الأطفال الأعمال المنزلية وأعمال الطهي في المنزل أيضًا.

- الولايات المتحدة الأمريكية:

يتم الاحتفال باليوم عن طريق انخفاض مبيعات البطاقات والهدايا وباقة الزهور، إذ يعتبره كثيرون ثالث أكبر عطلة بعد الكريسماس وعيد الحب.

- الهند:

تحتفل الهند عن طريق تقديم الأبناء الشكر والثناء للأمهات على كل ما فعلته على مدار العام، كما يطلب من الأم الاسترخاء والابتعاد عن المطبخ، وتشمل الهدايا زهورًا رائعة، وبطاقات مصنوعة يدويًا ووجبة معدة.

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- تايلاند:

تستمتع الأمهات والأطفال باليوم من خلال التواجد معًا، ويتم أيضًا تنظيم أنشطة مثل الحفلات الموسيقية وغيرها في هذا اليوم.

- السويد:

يبتهج السويديون بعيد الأم في الأحد الأخير من شهر مايو، ويبيع عديد من الأطفال الزهور البلاستيكية الصغيرة كهدايا للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، والأموال التي يتم جمعها تُستخدم لإرسال الأمهات مع أطفالها في رحلة، وتقديم بعض الهدايا لها مثل باقات الزهور، وتناول الأم لوجبة الإفطار على السرير بإعداد أبنائها.

- يوغوسلافيا:

ومن أكثر التقاليد غرابة للاحتفال بعيد الأم، يتسلل الأطفال إلى غرفة نوم الأم أول شيء في الصباح ، ويربطونها، ومن أجل إطلاق سراحها، يشترطون عليها أن تقدم لهم هدايا، وذلك كطريقة للمزح معها ورسم الابتسامة على وجهها.

- إثيوبيا:

احتفالات عيد الأم تستمر 3 أيام مخصصة للأمهات في إثيوبيا، وتشمل الأنشطة وليمة كبيرة حيث تكون البنات مسؤولة عن تحضير الخضروات والأبناء واللحوم، وتشمل الاحتفالات أيضا الغناء والرقص مع أفراد الأسرة.

- تايوان:

يحتل عيد الأم أهمية كبيرة في تايوان حيث يصادف نفس تاريخ عيد ميلاد بوذا، الأحد الثاني من شهر مايو، لذلك يُنظر إليه على أنه احتفال مقدس للغاية، ما يعني وجود وفرة من الكرنفالات والأعياد والحفلات التي يجب حضورها، وكلها فخمة وواسعة الانتشار.

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