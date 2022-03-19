بأقل من 199 جنيها.. خصومات وعروض على الملابس (احصل عليها الآن)

محمد اسماعيل - القاهرة - * إعلان تحريري

يحرص العديد من الأشخاص على استغلال العروض والخصومات التي تقدمها بعض المحلات والمولات التجارية ومواقع التسوق الالكتروني.

ويعتبر "أمازون" من أهم هذه المواقع التي تقدم أفضل العروض، وهو ما نستعرضه لكم في التقرير التالي.

-بوت أنكل نسائي من براند جليتر، لونه أسود، بسعر 199 جنيها.

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-قميص رجالي قطن، لون كحلي، بسعر 189 جنيها.

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-تيشرت قطن رجالي، لونه أزرق، بسعر 149 جنيها.

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-تيشرت قطن رجالي الأكثر مبيعاً، لونه أحمر، بسعر 39 جنيها.

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-بلوفر قطن رجالي، لونه أسود، بسعر 44 جنيها، بدلا من 150.

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-شنطة نسائي، لونها أسود، بيد قصيرة، بسعر 106 جنيها.

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-بنطلون حريمي شارلستون، لونه أسود، بسعر 145 جنيها.

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-بلوفر نسائي طويل، لونه رمادي، بسعر 149 جنيها

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-سلسلة مناسبة لعيد الأم مكتوب عليها أمي الغالية، لونها دهبي، بسعر 180 جنيها.

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