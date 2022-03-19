أطعمة لا يجب على مرضى الضغط المرتفع تناولها في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك الذي تتنوع فيه الأطباق والأطعمة، فينسى البعض نفسه ويتناول ما هو قد يكون مضرا لصحته، خصوصا مرضى ارتفاع ضغط الدم.

وهناك بعض الأطعمة التي لا يجب تناولها خلال الشهر الكريم، حتى لا يحدث مضاعفات، وذلك وفق ما نقل موقع "Healthline".

1- الأطعمة المالحة:

يحتوي ملح الطعام على نحو 40٪ صوديوم، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول ما لا يزيد عن 2300 ملليجرام من الصوديوم، ما يعادل 1 ملعقة صغيرة من الملح كل يوم ليس أكثر.

وتعتبر الأطعمة التالية، المعروفة باسم الأطعمة المملحة من المساهمين الرئيسيين في ارتفاع ضغط الدم:

العيش بأنواعه

بيتزا

الفطائر

اللحوم الباردة

2- تجنب منتجات الطماطم المعلبة:

تحتوي معظم صلصات الطماطم المعلبة وصلصات المعكرونة وعصائر الطماطم على نسبة عالية من الصوديوم، هذا يعني أنها تسبب ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل منه.

لخفض ضغط الدم، استخدم الطماطم الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة التي تسمى اللايكوبين. فعندما تكون طازجة تكون فوائدها عديدة لصحة القلب ولتقليل الضغط.

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3- تجنب المخللات:

يتطلب حفظ أي طعام في الملح لكي يمنعه من التعفن ويبقيه صالحًا للأكل لفترة أطول.

وكلما طالت مدة بقاء الخضروات في التعليب وحفظ السوائل، زادت كمية الصوديوم التي تلتقطها.

حيث يحتوي الخيار المخلل الصغير على 447 مجم من الصوديوم مما يسبب ارتفاع كبير في ضغط الدم فور تناوله.

4- الحساء المعلب:

تعتبر المنتجات المعلبة بسيطة وسهلة التحضير، خاصةً عندما تكون مشغولاً ولا يوجد عندك وقت.

ولكن الشوربة المعلبة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وكذلك مرقة الدجاج المعلب وتسبب ارتفاع في ضغط الدم لديك.

5- السكر

يمكن للسكر أن يرفع ضغط الدم بعدة طرق، حيث تظهر الأبحاث أن السكر وخاصة المشروبات المحلاة به يساهم في زيادة الوزن لدى البالغين والأطفال وتؤدي زيادة الوزن والسمنة إلى ارتفاع ضغط الدم لذلك يجب أن نقلل منه بقدر الإمكان.

6- الأطعمة المصنعة بالدهون المشبعة أو المتحولة:

للحفاظ على صحة القلب، يجب على الناس تقليل الدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة هذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الدهون المتحولة هي دهون صناعية تزيد من مدة صلاحية الأطعمة المعبأة وثباتها، ومع ذلك فإنها ترفع أيضًا مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم عندك ويسبب المشاكل.

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