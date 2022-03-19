10 استخدامات مذهلة مفاجئة لـ"الشبة".. منها لشد الجلد ومحاربة التجاعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نحن جميعًا على دراية بـ"الشبة" لأنها معروفة جيدًا بعلاج جروحات الحلاقة، لكن لا أحد منا لديه أي فكرة عن قواها السحرية.

يمكن للشبة أن تصنع المعجزات للبشرة والوجه، كما أنها تستخدم للأغراض الصحية، وفق ما نقل "htv".

1. لعلاج حب الشباب والبثور

بالنسبة لجميع الفتيات اللواتي يعانين من حب الشباب أو بثرة صغيرة على الوجه، هو بالفعل أسوأ كابوس، لكن إذا أخبرتك أن الشبة يمكنه محاربة حب الشباب والبثور.

يبدو مذهلا ، أليس كذلك؟ كل ما عليك فعله هو خلط بعض مسحوق الشبة بالماء وعمل معجون ناعم.

ضع العجينة على المنطقة المصابة واتركها لمدة 20 دقيقة واغسلها بالماء.

من أجل التخلص من حب الشباب، استخدم هذا المعجون بشكل يومي وستندهش من النتائج.

ملاحظة مهمة: لدينا جميعًا جلود مختلفة وحساسيتها مختلفة أيضًا. قبل استخدام أي علاج، تأكد من التحقق مما إذا كان وجهك يتقبله أم لا، وإذا شعرت بأي نوع من التهيج أو الحرق، اغسل وجهك على الفور.

للتحقق من المنتج، استخدم دائمًا معجونًا على جزء صغير من الوجه ثم قم بتغطية الوجه بالكامل إذا كان وجهك يقبله.

2. لشد الجلد

إن وجود جلد مترهل ومتهدل هو بالفعل مشكلة كبيرة وتزداد هذه المشكلة مع تقدمك في العمر. الشبة ستخلصك منها.

استخدام الشبة يمنحك بشرة مشدودة لامعة، اصنعي عجينة من مسحوق الشبة بالماء وضعيها على الوجه.

اتركه لمدة نصف ساعة واغسله بالماء.

يمكنك أيضًا استخدام ماء الورد وبياض البيض للحصول على نتائج مذهلة.

3. للتجاعيد

مرة أخرى ، فإن الشبة يمكنها مواجهة مشكلة أخرى في الوجه. يمكن استخدامها بشكل فعال للتجاعيد.

خذ قطعة منه (صلبة)، بللها وافركها على وجهك ببطء لبعض الوقت.

اغسل وجهك بماء الورد واستخدمي مرطب.

4. لتحت الإبط الداكن

بسبب استخدام كريمات إزالة الشعر، يتحول لون الإبط الأبيض إلى اللون الداكن.

يمكن أن يؤدي استخدام عجينة من الشبة مع ماء الورد (أسبوعيًا) على المنطقة المصابة إلى إعادة البياض تحت الإبط.

5. لمحاربة قشرة الرأس

تستطيع الشبة محاربة قشرة الرأس وهي مشكلة كبيرة أخرى في حياتنا.

اخلطي رشة صغيرة من الشبة والملح مع الشامبو واستخدميه لغسل رأسك. ستشعر بتغيير جذري في شعرك .

ملاحظة: لا تستخدم الكثير من الشبة.

6. لإزالة الشعر

ماذا لو قلت أن كل ما تقرأه صحيح بالفعل؟ يجب أن تصدم في الوقت الحالي، لكن هذا صحيح. في العصور القديمة، اعتادت النساء استخدام معجون الشبة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه.

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من فيتكاري مع ملعقة صغيرة من ماء الورد وضعيها على الجزء الذي تريدين إزالة الشعر فيه.

إذا شعرت أن المعجون قد جف، رشي القليل من ماء الورد. اتركه لمدة نصف ساعة واغسله بالماء.

يمكنك استخدام هذا المعجون بعد إزالة الشعر بالشمع أو بالخيط لأن فيتكاري يساعد في تقليل أو إبطاء نمو الشعر .

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7. لعلاج القمل

للتخلص من القمل، اصنع عجينة من ماء وزيت الشبة، ضعي هذا الخليط على فروة رأسك واتركيه لبعض الوقت.

قريبا سوف تتخلص من كل القمل.

8. للكعوب المتشققة

كنت تتجاهل قدميك والآن لديك كعب متشقق؟ لا تقلق، الشب مستعد تمامًا للقيام ببعض السحر على كعبك.

للتخلص من الكعب المتشقق، سخني الشبة في وعاء فارغ. عند تسخينه يسيل ويصبح رغوة.

بمجرد أن يتبخر كل الماء، نحصل على خليط متفتت.

دعها تبرد.

اخلطي هذا المسحوق بزيت جوز الهند واستخدميه على المنطقة المصابة.

9. استخدمه كمزيل للعرق

يجب أن يكون هذا جديدًا لكم جميعًا. بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة، يستخدم الشب كمزيل للعرق.

فقط بلل كتلة الشبة واستخدميها.

ينصح باستخدامه أياماً بديلة بدلاً من استخدامه يومياً.

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