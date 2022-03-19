فوائد الرمان للحامل.. اعرفي الطب بيقول إيه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد الرمان للحامل، سؤال تبحث عنه العديد من السيدات في المراحل الأولى من الحمل، للوصول لأفضل الفواكه أو العصائر التي من شأنها تعزيز صحتها ذخلال هذه الفترة.

ويُعد الرمان من الفواكه الغنية بالحديد والفيتامينات والألياف، التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد، وخاصة السيدات في مرحلة الحمل، عند تناوله باعتدال.

فوائد الرمان للحامل

وكشف الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن» عن فوائد الرمان للحامل، مؤكدًا إنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد و«فيتامين سي»، الذي تحتاجه السيدات بشكل كبير خلال مرحلة الحمل.

وأشار «صلاح الدين»، إلى احتواء الرمان على الألياف، التي تساعد على تحرك الأمعاء بشكل صحي، حال زيادة الوزن خلال فترات الحمل.

فوائد الرمان للحامل

الألياف الغذائية

يعد الرمان من الثمرات الغنية بالألياف الغذائية، وهو يقي المرأة خلال فترة الحمل من الإصابة ببعض الأمراض، وعلى رأسها الإمساك والمشكلات الهضمية المختلفة، فضلًا عن تحريك الأمعاء والتخلص من الشعور بعدم الراحة.

غني بالحديد

الرمان يعتبر واحد من أكثر الأطعمة الغنية بالحديد، وأحد أهم العناصر التي تحتاجها الحامل خلال فترة حملها، وذلك لرفع خطر الإصابة بفقر الدم، لتجنب الولادة المبكرة.

مصدر جيد للفيتامينات

الرمان يعتبر أيضًا مصدر جيد لفيتامين ج، وهو فيتامين يُعزز من امتصاص الحديد في الجسم لديك.

فوائد عصير الرمان للحامل

يمكنك الاستفادة من فوائد الرمان في حال عصره أيضًا وتناوله كمشروب.

السعرات الحرارية

يساعد عصير الرمان على مد الجسم بالعديد من السعرات الحرارية، ولكن عليكٍ تناوله باعتدال.

الفولات

تحتاج المرأة خلال الحمل إلى عنصر الفولات المهم لنمو الجنين، ويعد عصير الرمان غني بالفولات.

الفيتامين

كوب واحد من عصير الرمان يحتوي على 26.1 ميكروجرام من فيتامين ك، الذي تحتاج منه الحامل إلى 90 ميكروجرامًا يوميًا.

البوتاسيوم

يساهم عصير الرمان في مد الجسم بالبوتاسيوم الذي تحتاجه الحامل، لمنع الإصابة بتشنجات القدم في هذه الفترة.

مضادات الأكسدة

تحمي مضادات الأكسدة الموجودة بعصير الرمان المشيمة من الضرر والإصابات المختلفة، كما توفر الحماية اللازمة لدماغ الجنين.

هل الرمان آمن للحامل؟

لا يجب الإفراط في تناول الرمان إلا باستشارة طبيب النساء الخاص بكِ، حتى لا تصابي بأعراضه الجانبية التي قد تصل إلى زيادة انقباضات الرحم، أو زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية.