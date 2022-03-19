ما هي أسباب "حساسية الربيع" وطرق الوقاية منها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع قدوم فصل الربيع قد يتعرض العديد من الأشخاص إلى تهيج العين والأنف والجلد، وذلك نتيجة انتشار حبوب اللقاح والأتربة في الهواء.

ولهذا نستعرض أسباب حساسية الربيع" وطرق الوقاية منها، وفقا للدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وموقع webmd.

الأسباب

وفقا لموقع "webmd"، فإن حساسية الربيع تنتج كرد فعل مقاوم من الجسم وبخاصة الجهاز المناعي لمحاربة المواد التي لا يتعرف عليها مثل الأتربة وحبوب اللقاح المنتشرة في الهواء، والتي تنتجها الأشجار والأعشاب المختلفة في فصل الربيع لعمليّة التلقيح، وتنتقل إلى الجسم عن طريق اللمس أو التنفس.

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، يكشف أيضا سبب الحساسية، قائلا إن حبوب اللقاح التي تحملها الرياح والأتربة، تسبب مرض البعض بعد استنشاق الأتربة، ما يؤدي لحدوث تهيج في الأغشية المخاطية، وفقا لتصريحات أدلى بها لبرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "DMC".

الأعراض:

الأعراض الأكثر انتشارا بين مرضى حساسية الربيع تشمل:

- التهاب في العين.

- شعور بالتهيج مع الخروج إلى الهواء الطلق.

- الرغبة المستمرة في حكة الأنف.

- تهيج البلعوم.

- احتقان الحلق والأنف والعطاس.

- احمرار الجلد والطفح الجلدي والرغبة في الحكة.

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طرق الوقاية

يقدم "بدران" عدة نصائح مهمة لتجنب الإصابة بحساسية الربيع:

- الاهتمام بغسل اليدين بشكل دائم ودوري.

- تنظيف الأنف و"الغرغرة" بشكل دائم.

- الاهتمام بارتداء الكمامة بشكل مستمر.

- تغيير الملابس والاستحمام فور الوصول للمنزل.

- التخلص من السجاد والستائر في الوقت الحالي لأنها مليئة بحبوب اللقاح والأتربة.

- على مرضى الحساسية الاهتمام بالأدوية واستشارة الطبيب.

- الحد من الخروج إلى المتنزهات والحدائق في هذه الفترة.

- إغلاق جميع النوافذ لمنع حبوب اللقاح من دخول المنزل.

- تناول الأطعمة والفواكه التي تحتوي على فيتامين سي.

- ارتداء النظارة حال الخروج من المنزل.

- الحذر من الحيوانات الأليفة بالمنزل لأنها قد تحمل حبوب لقاح وأتربة.

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