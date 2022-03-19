فوائد الترمس للحامل: «بيأثر على الجنين في بطنها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد الترمس للحامل، سؤال تبحث عنه العديد من السيدات في الفترات الأولى من الحمل، التي تكون بحاجة للرد على أسئلتها الطبية المتعلقة بتغذيتها وتغذية الجنين، خاصة كل ما يرتبط بالأكلات أو المشروبات.

فوائد الترمس للحامل

ويقدم «هُن» في السطور التالية نصائح عديدة حول فوائد الترمس للحامل، وفقًا لما ذكره الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية.

وأكد «صلاح الدين» أن الترمس غني بالألياف والبروتينات التي يحتاجها جسم المرأة خلال فترة الحمل، والجنين أيضًا، موضحًا: «البروتينات بتساعد على تكوين أنسجة الجنين»، فضلًا عن مساعدته في التخلص من مشكلات الجهاز البولي، والقضاء على الديدان.

وأشار استشاري التغضية العلاجية، إلى أن التمرس يساعد في التخلص من احتباس السوائل في الجسم، وعلاج تقرحات الجلد.

فوائد الترمس للحامل

وإليكِ عدة فوائد أخرى لتناول الحامل للترمس وفوائد عامة.

يعالج مرضى حساسية القمح

يعد الترمس من الأكلات الخالية من الجلوتين، ومن المكونات الغنية والمناسبة لحساسية القمح.

يعزز صحة القلب

يُعزز الترمس صحة القلب، لأنه يحتوي على نسبة 28% من الألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على تخفيض مستوى الدهون في الدم، فضلًا عن احتوائه على نسبة عالية من البروتين، ونسبة كبيرة وصحية من الأحماض الأمينية الأساسية، وهو أمر صحي وإيجابي لصحة القلب والشرايين.

يقلل نسبة الكوليسترول

يحتوي الترمس على نسبة عالية من البروتيات والأحماض؛ التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، فضلًا عن احتوائه على نسبة عالية من الفايتوستيرول، وهو يساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، الحماية من السرطانات.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الترمس على الألياف الغذائية المفيدة لوظائف وانتظام الأمعاء، ومقاومة أمراض الجهاز الهضمي، وعلى رأسها الإمساك فضلًا عن تنظيم عملية العذاء.

يحمي خلايا الجسم من التلف

لأن الترمس يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية، فهو يتميز بخصائص مضادة للأكسدة، التي بدورها تحمي خلايا الجسم من التلف.

تقليل احتمالية الإصابة بالسكري

يمتلك الترمس مؤشر الجلايسيمي المنخفض، وهو يقلل من حمل نسبة السكر في الدم من الأطعمة الكربوهيدراتية؛ كما أنه يُساعد على مقاومة مرض السكري والسمنة.

أضرار الترمس للحامل

على الرغم من فوائده العديدة فإن للترمس أضرار على الحامل حال الإفراط في تناوله، خاصة في حالة زيادة نسبة مركبات قلويات كينوليزيدين لأكثر من 0.02% وفقًا لموقع webmd، وهي كالتالي:

الإجهاض

الولادة المبكرة

وفاة الجنين

ولادة طفل بوزن أقل من الطبيعي.

الانتفاخ.

آلام المعدة.

حساسية.

حساسية الفول السوداني للبعض.