مودرنا: طالبنا بالحصول على إذن استخدام لجرعة معززة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

طلبت شركة "مودرنا" الحصول على إذن استخدام جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا لكل مَن يبلغ 18 عامًا وما فوق، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتسعى شركة "مودرنا" إلى تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الخاص بلقاحها المضاد لكوفيد-19 والسماح لها بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح لأي بالغ حصل على جرعة معززة أولى من أيّ من اللقاحات المصرّح بها أو المعتمدة.

وقالت الشركة في بيان صحفي "تم تقديم طلب تضمين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا لتوفير المرونة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، ومقدمي الرعاية الصحية، بغية تحديد الاستخدام المناسب لجرعة معززة إضافية من لقاح mRNA-1273، ضمنًا الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 بسبب العمر أو أمراض عدّة"، وفقا لـ"سي إن إن".

وجاء في البيان: "يستند هذا الطلب جزئيًا إلى البيانات المنشورة في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة وإسرائيل بعد ظهور متحور أوميكرون".

وقدمت شركتا "فايزر" و"بيو إن تك"، مصنّعتا اللقاح الآخر من نوع الحمض النووي الريبي المرسال المستخدم في الولايات المتحدة، طلبًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على إذن استخدام جرعة معززة إضافية للقاح كوفيد-19، لكن هذا التطبيق يخص فقط البالغين 65 عامًا وما فوق.



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