فوائد الفراولة للحامل.. نصائح مهمة قبل تناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفراولة واحدة من الفواكه اللذيذة والتي يمكن أكلها بأكثر من طريقة في النظام الغذائي، سواء في سلطة الفواكه، أو بمفردها، وكذلك يمكن أكلها عصير، أو «ميكس» مع عصير آخر، وللفراولة العديد من الفوائد للحامل، والتي عندئذ يمكن تضمينها في النظام الغذائي للحصول على أفضل طعام خلال فترة الحمل، والفراولة كذلك يجب تناولها بحساب وبطريقة معينة كي لا تكون ضارة سواء للأم أو للجنين، ويستعرض التقرير التالي كل ما تريدين معرفته عن الفراولة، بحسب ما نشر في موقع parenting المتخصص في شؤون الطفل والأم، وفيما يلي كذلك فوائد الفراولة للحامل، وكيف تتناولها خلال الحمل بأمان.

هل من الآمن أكل الفراولة أثناء الحمل

عندما يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كان يجب تضمين الفراولة في النظام الغذائي للمرأة الحامل، يجب أن تعلمي أن تناول الفراولة له مزايا عديدة، الفوائد التي تجلبها الفراولة هائلة، ولا ينبغي تجنب تناولها على الإطلاق، إذ تعتبر الفراولة فاكهة موسمية، ومن الضروري أن تأكليها خلال الموسم وهي متوفرة بكثرة لتنعمي بفوائد الفراولة.

فوائد تناول الفراولة للحامل

الفراولة مهمة للعناية بالقلب

أظهرت دراسات مختلفة أن الفراولة تحتوي على مواد معينة تقلل الكوليسترول الضار في الجسم، وتقلل من الترسبات في الشرايين، وبالتالي، فإن تناول الفراولة يقلل من فرصك في المعاناة من أي مشاكل متعلقة بالقلب ويساعدك على البقاء بصحة جيدة.

الفراولة مهمة لتحسين البصر

فيتامين «أ» موجود بكميات كبيرة داخل الفراولة، والذي يعمل على تقوية القرنية وشبكية العين، وبالتالي حماية البصر مع تقليل فرص الإصابة بالعمى المرتبط بالعمر؛ أو حتى إعتام عدسة العين.

الفراولة مهمة لتقوية المناعة

مستويات فيتامين سي في الفراولة كبيرة أيضًا، وهذه تعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم، ومنع العديد من الالتهابات.

الفراولة مفيدة للحامل لأنها تقلل من آثار الشيخوخة

تؤدي السموم في الجسم إلى أضرار داخلية وتسرع من الشيخوخة، وتساعد العناصر الغذائية المختلفة للفراولة في إصلاح التلف، وبالتالي الحفاظ على الشيخوخة تحت السيطرة.

وصفات الفراولة اللذيذة للحوامل

أفضل طريقة لاستهلاك الفراولة بسرعة ولذيذة هي صنع العصائر بها، ومن بينها عصير الموز والفراولة هذا هو خيار رائع للتناول مع وجبة الإفطار، وبدء يومك بنشاط.

المخاطر المرتبطة بتناول الفراولة أثناء الحمل

على الرغم من أن الفراولة عادة ما تكون آمنة، إلا أن هناك بعض السيناريوهات التي يكون استهلاكها فيها محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للمرأة الحامل.

إذا كان لدى عائلتك تاريخ من الحساسية تجاه الفراولة، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بها أيضًا، وأي حساسية أثناء الحمل؛ يمكن أن تؤثر على الطفل أيضًا.

تناول الفواكه والخضروات النيئة يعرض جسمك لمجموعة متنوعة من البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية ومجموعة من الطفيليات الأخرى، يمكن أن تصل هذه الالتهابات إلى الطفل عن طريق المشيمة وتضر به.

تأكدي من غسل الفراولة جيدًا قبل تناولها.

نصائح لأكل الفراولة

وازني بين الفراولة والفواكه والخضروات الأخرى من أجل التغذية السليمة.

اختاري صنع عصائر الفراولة في المنزل باستخدام الفراولة الطازجة والمغسولة.

تجنبي مربى الفراولة أو غيرها من الأطعمة التي تستخدم الفراولة المحفوظة.

تحققي مما إذا كان لديكِ حساسية من الفراولة قبل البدء في تناول الفاكهة كل يوم.

يمكن أن يجلب استهلاك الفراولة أثناء الحمل المبكر الكثير من الفوائد، ولكن قد يعرضك لمخاطر محددة إذا لم تتخذي الرعاية الصحيحة قبل الاستهلاك، وكل ما يتطلبه الأمر هو الالتزام بالنظافة الأساسية قبل تناولها، وإجراء فحص طبي، ويمكنك تناول الفاكهة المفضلة لديك دون قلق.