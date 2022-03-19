الامارات | الأردن.. توضيح من وزير التعليم حول صورة مثيرة للجدل

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. توضيح من وزير التعليم حول صورة مثيرة للجدل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير التربية والتعليم الدكتور الأردني وجيه عويس، أن وزارة التربية حريصة على المناهج الدراسية وإزالة التشوهات منها.

وبين في تصريحات، أمس الجمعة، أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلين ملتصقين ببعضهما البعض، وكتب عليها عبارة "مِثلي" ليست من ضمن المناهج الدراسية في الأردن.

وبين الوزير أن الصورة من أوراق عملها حضّرها المعلم لتلاميذه كنشاط إضافي، وأن عبارة "مِثلي" في الصورة تعني "شبيهي"، مؤكدا أنها غير مقصودة، وكان من الأجدر عدم استخدامها.

وأوضح ان الوزارة تمنع قطعاً استخدام أي مادة إثرائية دون أن تمر على اللجان المتخصص، ثم تذهب لإقرارها في مجلس التربية والتعليم، مؤكداً أنه جميع المدارس بما فيها الأجنبية تخضع لقانون الوزارة.

وبين عويس أن لجنة مختصة من الوزارة ستتوجه غداً الأحد المقبل إلى المدرسة للتحقق من ورقة العمل والمعلم بشأن ما ورد.

وشدد عويس على أن ورقة العمل لم يقصد بها المعلم استخدام كلمة "مثلي" بالمعنى الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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