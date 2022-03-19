مصممة أزياء عربية تشارك في أسبوع الموضة الباريسية 2022-2023

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك مصممة وعارضة الأزياء بلقيس، بمجموعة خريف وشتاء 2022-2023 ، فى أسبوع الموضة الباريسية، بأزياء عربية، تتناسب مع أذواق المرأة العربية والعالمية.

وقد اختارت بلقيس، أقمشة سادة، من القطيفة، والشمواه والشيمون، مع لمسات عربية بسيطة ودقيقة وجميلة، باستخدام الخرز والزجاج الملون، لترسم أشكالا عربية بسيطة وجميلة.

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ولم تتقيد بلقيس بالألوان العالمية، بل اختارت ألوان دافئة تناسب المرأة العربية، مثل الأحمر والأخضر والأزرق والأسود، فكانت تصميماتها انسيابية تناسب كل الأذواق،فقدمت تصميمات بأكمام واسعة، ودونها، كما اهتمت بالفساتين القصيرة والطويلة.

ورغم تركيز بلقيس فى مجموعتها على الفساتين، إلا أنها قدمت أكثر من بدلة بسيطة ، بألوان زاهية.

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