طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن.. وصفة طبيعية ومفعولها سريع وقوي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن، يبحث عنها أغلب من يعاني من النحافة، للوصول لوزن مثالي، خاصة أنها وجبة دسمة تساعد على زيادة وزن الجسم، بالإضافة إلى مذاقها المميز، الذي يجمع مُحبي الحلبة والعسل الأسود، فهي غنية بالكثير من العناصر الغذائية، على رأسها: الكربوهيدرات، والسكريات، والبروتينات، وكلها مهمة للمساعدة في زيادة الوزن، بشرط تناولها بالملعقة صباحًا ومساءً.

طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن

يقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن، بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

- ربع كيلو حلبة حصى.

- 4 ملاعق كبيرة كبيرة نشا.

- 3 ملاعق كبيرة كركم.

- 3 ملاعق كبيرة كراوية.

- 3 ملاعق كبيرة من الينسون.

- 3 ملعقة كبيرة محلب بودرة.

- 3 ملاعق كبيرة من السمسم.

- كمية من جوز هند.

- شمر.

- تحويجة المفتقة.

وتعد تحويجة المفتقة، العمود الأساسي والرئيسي لزيادة الوزن، فهي تحتوي على النشا والحلبة التي تساعد على زيادة الوزن، فضلًا عن المذاق والرائحة المميزة والغنية، لمن يتناولها.

خطوات عمل المفتقة لزيادة الوزن

إليكِ من خلال 6 خطوات، طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن، بوصفة سهلة وبسيطة:

1- احضري كوبا من الزيت، وكمية مناسبة الدقيق، وضعي الزيت على النار، وحمري الدقيق فيه تدريجيا، للتحكم في سُمك المفتقة، مع زيادة الكمية المطلوبة، أو التقليل منها حسب سُمك القوام.

2- ضعي السوداني، والسمسم المحمص، والشمر، والكراوية، وجوز الهند، ونصف كوب من تحويجة المفتقة، أثناء تحمير الدقيق، لكن احرصي على أن وصول الدقيق إلى اللون الذهبي.

3- قلبي المكونات في الزيت جيدًا حتى التماسك، ثم ضيفي لها كيلو العسل الأسود، وانتظري حتى الغليان.

4- بعد غليان المكونات، ارفعيها من فوق النار.

5- ضعي المفتقة في برطمانات زجاجية، واحرصي على أن تكون من خامة قوية ومُعقمة جيدًا.

6- بعد وضعها في برطمانات مُحكمة الغلق، خزني المفقتة في الثلاجة، أو مكان جاف بدرجة حرارة مناسبة، لتناولها عند الحاجة.