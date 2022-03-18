خلطة جبارة لـ تنظيف طاسة القلي المحروقة.. هتزيل أصعب البقع في دقيقتين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تنظيف طاسة القلي المحروقة، من أكثر المشكلات التي تواجه ربات المنازل، خاصة مع التصاق الصدأ والبقع فيها، إذ يصعب على أدوات التنظيف تلميعها، والتخلص من مشكلاتها، ونقدم لربات المنازل، خلطة جبارة لإزالة أصعب البقع في دقيقتين، بمكونات سهلة وموجودة في كل البيوت، بحسب موقع «sfgate».

خلطة جبارة لـ تنظيف طاسة القلي المحروقة

الخل الأبيض والكركدية

كوب كبير من الخل الأبيض.

كوب كبير ماء.

ملعقة كبيرة من الكركدية الجاف.

ملعقة كبيرة ملح ليمون.

مقدار من عصير ليمونة واحدة.

لوفة سلك مُخصصة للمواعين.

طريقة تحضير الخلطة واستخدامها

- لـ تنظيف طاسة القلي المحروقة، احضري وعاء كبير ‏الحجم، وضيفي فيه كوبا كبيرا من الماء مع كوب الخل الأبيض، ثم ضيفي عصير الليمون.

- ضيفي ملعقة الكركدية الجاف، مع ملعقة من ملح الليمون، واخلطي جيدًا.

- ضعي الإناء على النار، ‏واتركي المزيج على النار حتى تمام الغليان.

- احضري الطاسة المحروقة، وضعيها في الإناء أثناء الغليان على النار، وارفعيها من الخليط كل 15 دقيقة، لإزالة الدهون المتراكمة من البقع والصدأ.

- اكشطي الصدأ والدهون ‏‏باستخدام الملعقة الحادة أو سكينة، ثم ضعيها مرة أخرى بالخليط.

- ارفعي الطاسة من على النار، واغسليها بالماء وصابون التنظيف، باستخدام اللوفة والسلك، حتى تمام التنظيف.

بيكربونات الصوديوم والملح لتنظيف الطاسة المحروقة

بيكربونات الصوديوم.

ملعقة ملح.

ماء.

طريقة تحضير والاستخدام:

- لـ تنظيف طاسة القلي المحروقة، اخلطي ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم، مع ملعقة ملح وكمية مناسبة من الماء داخل الطاسة.

- اتركيها على النار بالخليط، واتركيها حتى تغلي.

- افركيها باللوفة والسلك جيدًا.

- امسحي الطاسة بإسفنجة ناعمة، للتخلص من بقايا الصدأ والدهون والحروق.

- اغسليها بالماء البارد في النهاية.

طريقة الكاتشب أو صلصة الطماطم

يمكن للكاتشب أو صلصة الطماطم تنظيف الأواني وإزالة البقع وبقايا الدهون والحروق، بالخطوات التالية.

- ضعي كمية من الكاتشب أو صلصة الطماطم داخل طاسة القلي المحروقة، ثم اتركيها لبضعة من الوقت.

- افركي الطاسة جيدًا بعد نصف ساعة أو ساعة، لكن تأكدي من إذابة الدهون، والتخلص منها نهائيًّا.

- اشطفي الطاسة جيدًا بالماء، بعد فركها للتخلص من بقايا الدهون بعد التنظيف النهائي.