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مهندس ديكور يوضح كيف يمكن تزيين المنزل لاستقبال رمضان

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد العديد من الأشخاص لشهر رمضان الكريم من خلال تزيين المنزل وتعليق الزينة وإضافة أجواء احتفالية لهذا الشهر المبارك، من خلال بعض الإضافات غير المكلفة.

من جانبه قال مهندس الديكور محمد العفيفي، أنه يمكن شراء زينة رمضان المتاحة في الأسواق بأشكالها المختلفة، مثل قماش الخيامية وأخرى المطبوع عليها شخصيات كرتونية بألوان مبهجة مناسبة لأجواء الشهر الكريم، بالإضافة إلى إضافة قطع الديكور البسيطة في أركان المنزل.

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وأضاف العفيفي، أنه يمكن إضافة الفوانيس ايضًا بأشكالها المختلفة، كما يمكن تزيين الستائر ببعض اللمبات الملونة الصغيرة، ما يضيف مظهر جمالي، أو إضافة أكياس المخدات الملونة والتى تحمل عليها أشكال رمضانية مثل بوجي وطمطم، بكار وغيرها من الشخصيات المرتبطة برمضان.

وتابع: إن وضع قطع الديكور بترتيب محكم بالإضافة إلى التزيين بشكل متناسق كل هذا يعمل على مظهر جمالي متناسق، وإذا كان لديك حديقة تابعة للمنزل، فهذا يتيح لك فرصة رائعة لفرش مائدة خاصة بشهر رمضان حيث يمكنك الاستمتاع بالخضرة والجو اللطيف أثناء تناول الوجبات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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