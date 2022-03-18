بهذه الطرق تتغلبين على الهرمونات المسؤولة عن زيادة وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - ‎كتبت-أسماء مرسي

‎بالإضافة إلى نمط الحياة السيئ والنظام الغذائي غير الصحي، تلعب الهرمونات دوراً في زيادة الوزن.

‎وفي إطار ذلك، نذكر لكم بعض الطرق للتغلب على الهرمونات التي يمكن أن تجعلك تكتسبين وزنا إضافيا، وفق ما أوضح موقع "برايت سايت"

‎- زيت إكليل الجبل العطري للتخلص من الإستروجين الزائد:

‎تؤدي المستويات العالية من الإستروجين إلى زيادة الوزن حتى عند اتباع نظام غذائي صحي، ويتم تخزين هذا الوزن بشكل أساسي على الثديين والأرداف، وتصبح الدورة الشهرية غير منتظمة.

ولتطهير جسمك من هرمون الإستروجين الزائد وتقليل تأثيره السلبي عليه، يمكن أن تساعدك الزيوت الخاصة مثل زيت إكليل الجبل الأساسي على استعادة التوازن الهرموني وتحسين الذاكرة.

‎- تناول الأطعمة الغنية بالسيروتونين:

‎يؤدي نقص مادة السيروتونين إلى الاكتئاب وسوء الحالة المزاجية،

‎وتشمل المصادر الطبيعية للسيروتونين البيض والمكسرات والأناناس، ويمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة البدنية الخفيفة وقضاء المزيد من الوقت في الخارج أيضًا إلى زيادة مستويات السيروتونين في جسمك.

‎- لا تصومي لفترات طويلة:

‎إذا كان مستوى البروتين العصبي مرتفعاً في الدم، فسينتهي بك الأمر إلى تناول الطعام بكثرة، إذ يتسبب هذا البروتين في تخزين الأنسجة الدهنية في البطن، ولذلك، احرصي على تضمين كمية كافية من البروتينات والألياف في نظامك الغذائي، ولا تصومي لفترات طويلة.

‎- زيارة الطبيب إذا كان مستوى البرولاكتين مرتفع:

يؤدي ارتفاع مستوى البرولاكتين أيضًا إلى زيادة الوزن بسرعة، وتلاحظ النساء نمو الشعر في جميع أنحاء الجسم، وتبدأ الدورة الشهرية في الاضطراب، لذا إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، فمن الضروري التحدث إلى الطبيب.

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‎- أخذ فترات أطول بين الوجبات:

‎يقلل الجلوكاجون من شهيتك ويعزز هضم الدهون، ولزيادة مستوياته، من الضروري تعديل العادات الغذائية لديك.‎- تناول الأطعمة التي تحتوي على التستوستيرون:

‎يعتبر هرمون التستوستيرون هرمون الذكورة ، لكنه يلعب دورًا مهمًا في جسم الأنثى أيضًا، ويمكنك خفض مستوياته بشكل طبيعي بمساعدة الاستروجين النباتي الذي يمكنك الحصول عليه في منتجات الصويا والقهوة والحبوب الكاملة.

‎- الإكثار من المشي وتناول الفستق:

‎غالباً ما يشير الوزن الزائد أنك تفتقرين إلى هرمون الأديبونيكتين، خاصة إذا كانت الدهون مخزنة بشكل أساسي في الجزء الأوسط من الجسم، إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني، فالغالب أن مستوى الأديبونيكتين في جسمك منخفضًا للغاية، ويوضح الخبراء أنه في مرحلة معينة،

‎سيكون من الضروري محاربة الوزن الزائد ومشاكل التمثيل الغذائي الأخرى بحقن الأديبونيكتين، وذلك لإنقاص الوزن دون التدخل في شهيتك.

‎لا تهملي التمارين البدنيّة، وأفضل تمرين يساعد على تعزيز الأديبونيكتين هو الجري، ويوصى بالجري لمدة 90 دقيقة على الأقل كل يوم.

وهناك منتج رائع آخر يساعد على تنظيم مستوى هذا الهرمون في دمك، وهو الفستق.

‎- الحفاظ على صحة الغدة الدرقية:

يمكن لقصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية أن يجعل معدل الأيض الأساسي منخفضاً جداً أو مرتفعاً فوق المعدل الطبيعي، ونتيجة لذلك، زيادة الوزن، لذا من الأفضل زيارة الطبيب في أقرب فرصة.

‎ومع ذلك، هناك بعض الطرق الطبيعية لدعم الغدة الدرقية، مثل تناول الجوز البرازيلي والخضروات الورقية، ومنتجات الألبان.



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