كود خصم وعروض.. تخفيضات على مستلزمات رمضان (اطلب وتصلك لباب البيت)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

مع اقتراب الاحتفال بشهر رمضان المبارك، تسعى كثير من ربات البيوت إلى شراء مستلزمات هذا الشهر تحضيرًا لأشهى الوجبات، ولعدم النزول المتكرر وقت الصيام.

لذا، في التقرير التالي، نذكر لكم أسعار مستلزمات رمضان، وفقا لموقع "أمازون".. مع خصم إضافي بنسبة 10٪ مع الكود BM10RD22

قطعتين من مشروب قمر الدين، ماي شيف من ماي واي، بسعر 30 جنيها

احصل عليه الآن ويصلك إلى منزلك (من هنا)

كرتونة ياميش رمضان، تشمل ٨ أنواع، بسعر 499 جنيها



احصل عليها الآن وتصلك إلى منزلك (من هنا)

كيس مكرونة فرن من غالية، 350 جرام، بسعر 3 جنيها



احصل عليه الآن ويصلك إلى منزلك (من هنا)

كيس زبيب ايراني من أبو عوف، 250 جم، بسعر 20 جنيها



احصل عليه الآن ويصلك إلى منزلك (من هنا)

سمن حلوب زمان بقري من نيوزلاندا الحلوب، 750 جرام، بسعر 57 جنيها



احصل عليه الآن ويصلك إلى منزلك (من هنا)

عبوة شاي أسود العلامة الصفراء من ليبتون، 400 جرام، بسعر 34 جنيها



احصل عليها الآن وتصلك إلى منزلك (من هنا)

زيت ذرة من ريحانة، 2.35 لتر، بسعر 91 جنيها



احصل عليه الآن ويصلك إلى منزلك (من هنا)

سمن جنة، 700 جم، بسعر ‎24.‎75‏جنيها



احصل عليه الآن ويصلك إلى منزلك (من هنا)

فلفل مخلل مكسيكي من اجا، 750 جم، بسعر 12 جنيها



احصل عليه الآن ويصلك إلى منزلك (من هنا)

سكر أبيض من ريهانا، 1 كجم، بسعر 14 جنيها



احصل عليه الآن ويصلك إلى منزلك (من هنا)

كيس شعرية من لمتنا، 400 جرام، بسعر ‎4.‎95‏ جنيها



احصل عليه الآن ويصلك إلى منزلك (من هنا)

أرز مصري، بوزن كيلو جرام، بسعر ‎12.‎95‏ جنيها



احصل عليه الآن ويصلك إلى منزلك (من هنا)



صلصة الطماطم من جياردينو، 320 جم، بسعر ‎7.‎45‏ جنيها



احصل عليها الآن وتصلك إلى منزلك (من هنا)

مرقة دجاج فرجللو، 48 مكعب، 8 جم، بسعر ‎12.75‎‏ جنيها



احصل عليها الآن وتصلك إلى منزلك (من هنا)