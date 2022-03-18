طريقة عمل القرص الهشة الطرية بالصور.. طعمها لذيذ ومش هتكلفك كتير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل القرص الهشة الطرية بالصور، تبحث عنها كثير من ربات المنازل، خاصة أنها من الوصفات التي تستحوذ على اهتماماتهن، نظرا لأنها من المخبوزات التي يمكن الاعتماد عليها في طاولة الإفطار أو العشاء، مع الحليب أو الشاي، وبالتالي يحاولن الوصول إلى أسهل طريقة لتحضيرها بدلا من شرائها من المخابز.

طريقة عمل القرص الهشة الطرية بالصور

يقدم «هن» لربات المنازل، طريقة عمل القرص الهشة الطرية بالصور، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير القرص الهشة الطرية

كيلو دقيق.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سمنة.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

باكو بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

لبن رايب للعجن.

2 ملعقة كبيرة شمر.

2 ملعقة كبيرة ينسون.

طريقة عمل القرص الهشة الطرية

- في البداية اخلطي الزيت والسكر في وعاء مع السمنة والخميرة واللبن الرايب.

- اتركي الخليط يختمر لبضع دقائق.

- في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع الشمر والينسون والبيكنج بودر ورشة الملح.

- ضيفي خليط الرايب مع خليط الدقيق، وامزجي المكونات جيدًا، لتحصلي على عجينة هشة متماسكة.

- غطي العجينة كي تختمر لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين، ثم قطعيها إلى كرات متوسطة الحجم.

- افردي العجين، ومن ثم رصيه داخل صينية، وفي الخطوة التالية، اعملي فيه ثقوب بالشوكة.

- ادهني الكرات من الوجه بالرايب والشمر.

- اتركي العجين بعد تشكيله مرة أخيرة حتى يتخمر، ثم ضعيه داخل الفرن، حتى تنضج القرص تمامًا.

- تقدم ساخنة مع المشروبات.

طريقة عمل القرص الطرية بالكاسترد

مقادير القرص الهشة الطرية بالكاسترد:

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة سمنة.

ماء للعجن.

نصف كوب سكر.

بيضة.

فانيليا.

للحشو:

2 كوب لبن.

نصف كوب سكر.

فانيليا.

4 ملاعق كبيرة كاسترد بودرة.

طريقة عمل القرص الطرية بالكاسترد

- في وعاء عميق متوسط الحجم، قومي بخلط الدقيق مع السكر والخميرة.

- ضيفي مع الخليط الفانيليا والبيض والسمنة.

- ضعي الماء للخليط السابق، وقلبيهم حتى تحصلي على عجينة هشة ومتماسكة.

- اتركي الخليط حتى يتخمر.

طريقة تحضير حشو الكاسترد

- اخلطي الكاسترد البودرة، في القليل من اللبن، واتركيه يغلي على النار.

- ضيفي للكاسترد الفانيليا والسكر، وقلبيهم واتركي الخليط قليلًا.

- في الخطوة التالية، احشي كرات العجينة بالكاسترد، ثم رصيها داخل صينية.

- ضعي القرص في الفرن، واتركيها حتى تنضج، وتقدم باردة.

خطوات عمل القرص الهشة الفلاحي

مكونات القرص الهشة الفلاحي:

نصف كوب سمنة بلدي.

ربع كوب زيت عباد الشمس.

ملعقة كبيرة قشطة طازجة.

كوب لبن دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كيلو دقيق.

شمر أو ينسون حسب الرغبة.

مراحل إعداد القرص الهشة الفلاحي

- على نار متوسطة، اقدحي السمنة مع الزيت.

- ضيفي للسمن والزيت الدقيق، ويقلب بملعقة خشبية، ثم ضيفي له الشمر أو الينسون.

- في وعاء آخر، اخلطي الخميرة مع السكر واللبن الدافئ، واتركي الخليط قليلا.

- تضاف القشطة للخليط السابق، ويقلب حتى تتجانس العجينة.

- شكلي العجين إلى كرات، واعملي ثقوب بالشوكة، ورصيها في صينية الفرن.

- اتركيها مغطاه لتخمر في غضون ساعة، ثم ادخليها الفرن على درجة 200.

- تقدم بعد النضج باردة.