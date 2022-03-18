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الامارات | 4 دول عربية ضمن قائمة أكثر الشعوب تعاسة عالمياً

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إعداد: سمير سعيد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول عربية ضمن قائمة أكثر الشعوب تعاسة عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حل لبنان في المرتبة الأولى عربياً بين الأقل سعادة، وحل ثانياً ضمن أكثر الشعوب تعاسة عقب أفغانستان، في ترتيب متأخر على مؤشر السعادة العالمي للعام 2022 الذي اطلقته الأمم المتحدة اليوم الجمعة  بمناسبة يوم السعادة العالمي.

وجاء الأردن في المرتبة الثانية عربياً بين اقل الدول العربية على مؤشر السعادة ، ليكون ثاني اتعس الدول العربية بعد لبنان.

وشمل التقرير 146 دولة، حيث تذيلت اليمن وموريتانيا والأردن ولبنان الترتيب العربي من حيث السعادة، وجاءت في المراكز 132 و133 و134 و145 على التوالي.

وحققت ليبيا والعراق مركزين متقدمين نسبياً، 86 و107 على التوالي ، على الرغم من التدهور الأمني في البلدين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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