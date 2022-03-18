طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز بالمنزل.. مش هياخد منك دقايق وتكلفته بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكريم كراميل من الحلوى الباردة التي يفضلها كثير من الناس بمختلف الأعمار، خاصة الأطفال، فهي حلوى لذيذة ومذاقها مميز، فضلًا عن سهولة تحضيرها في المنزل بسهولة، بدلًا من شرائها من الخارج، كونها بسيطة في المكونات وخطوات الإعداد.

وخلال السطور التالية، يرصد «هُن» لربات المنازل طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز، على خطى الشيف غادة التلي.

طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز

مكونات الكريم كراميل الجاهز:

كوبان من الماء.

5 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

علبة واحدة من الكريم كراميل.

خطوات تحضيره في دقائق

- في البداية احضري وعاء به ماء، وضيفي فيه عبوة الكريم كراميل الجاهز، ثم الحليب البودرة.

- ضعي الوعاء في النار، وقلبي جيدًا حتى الغليان.

- ضعي أكياس السكر الموجودة مع الكريم كراميل في أكواب تقديم الكريم كراميل.

- ضيفي الكراميل الساخن في الأكواب وضعيه في الثلاجة حتى يبرد.

- قدميه باردا بعد قلب الأكواب ليبقى الكراميل في الأعلى.

طريقة عمل الكريم كراميل في البيت

- يمكنك تحضير بودرة الكريم كراميل في المنزل خطوة بخطوة، بطرق مختلفة، بحسب الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج «زعفران وفانيلا».

مكونات بودرة الكريم كراميل:

لتر لبن.

7 بيضات.

فانيلا.

نصف كوب سكر.

10 ملاعق كبيرة سكر للكراميل.

مراحل الإعداد في المنزل

- في وعاء، اخلطي نصف كوب من السكر، مع ربع كمية اللبن على النار.

- في وعاء آخر، اخفقي البيض مع الفانيلا، ثم ضيفي باقي كمية اللبن.

- ضيفي الخليط الثاني مع الخليط الأول واستمري في التقليب.

- على الجانب الآخر، ضعي سكر الكراميل في طاسة على النار، واتركيه حتى يتكرمل.

- احضري قالب وضعي به الكراميل في القاع، ثم اسكبي خليط اللبن والبيض.

- احضري صنية فرن بها ماء ساخن، وضعي القوالب فيها، وادخليها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة.

- اخرجيه بعد النضج، وانتظري ليبرد، ثم ادخليه الثلاجة قبل التقديم.

وصفة لتحضيره بالحليب كامل الدسم

يمكنك تحضير الكريم كراميل كامل الدسم بالحليب، بدلًا من بودرة اللبن والمياة، في المنزل.

المكونات:

عبوة من الكريم كراميل الجاهز.

نصف لتر الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم.

طريقة عمله بالحليب

- في البداية اخلطي الحليب مع السكر، والكريم كراميل، في وعاء عميق على نار متوسطة الحرارة.

- اتركي الخليط حتى يغلي تمامًا.

- ضيفي الكراميل السائل الموجود، مع عبوة الكريم كراميل في أكواب زجاجية.

- وزعي خليط الكريم كراميل على الأكواب بعد إضافة الكراميل.

- اتركي الكريم كراميل حتى يبرد قليلاً، ثم ادخليه الثلاجة حتى يتماسك تماما.