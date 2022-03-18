أحدهم مضاف إليه نحاس.. اعرف الفرق بين عيارات الذهب وألوانه المختلفة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عندما نذهب لشراء ذهب للزينة، دوما يسألنا التاجر عن العيار: 21 أم 18 أم 24؟.. فهل تعرف الفارق بين كل عيار؟

في جولة لـ"الخليج 365" بأحد أسواق الذهب بمدينة المحلة الكبرى، جاوبنا على السؤال خلال لايف عبر صفحة "فيسبوك".

وداخل أحد المحلات أوضح التاجر السيد أبو هلال أن وحدة قياس نقاء الذهب هي القيراط، وبلغة الشارع "عيار"، وكلما ارتفع القيراط، كان الذهب أنقى.

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والذهب عيار 24 هو ذهب خالص بنسبة 100% ولا يحتوي على أي معدن آخر مختلط كالنحاس، ويتميز بلونه الأصفر اللامع، وينتشر على شكل سبائك خالصة وسعره هو الأغلى بالأسواق والأقل في المصنعية.

وقيراط 21 هو عبارة عن ذهب خالص ومضاف إليه بعض المعادن مثل النحاس والزنك والنيكل وسبائك أخرى بنسبة 3 %، وهو أكثر مرونة في صناعة الحلي.

وبالنسبة لقيراط 18 نسبة الذهب به أقل من عيار 24 بنسبة 6% ومضاف إليه نحاس وسبائك من معادن أخرى، ويتميز بقدرته على التشكل وصناعة حلي بتفاصيل أكثر، لذا فهو الأغلى في المصنعية.

وللذهب ألوان عدة، كالأبيض والأصفر والوردي المحمر، فالوردي بإضافة المزيد من النحاس في تركيبة السبائك، والأبيض يتم إضافة النيكل أو البلاديوم إليه للحصول على اللون الأبيض، أما الأصفر فهو في صورته النقية الخالصة.

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