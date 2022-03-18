ريهام عبدالحكيم تهدي والدتها أغنية "أمي يا دنيتي" بمناسبة عيد الأم (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت المطربة ريهام عبدالحكيم أنها تستعد لإهداء والدتها، أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم الذي يوافق ٢١ مارس من كل عام.

وقالت ريهام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قررت أعمل أغنية لعيد الأم ونفذتها فعلا، عملت أغنية (أمي يا دنيتي) كلمات الشاعر أحمد حلمي، لحن أحمد العتباني توزيع محمد مجدي، أغنية جميلة جدا ورقيقة وستضم مفاجآت لطيفة في الفيديو كليب الخاص بها".

جدير بالذكر أن المطربة ريهام عبدالحكيم، تحيي مساء اليوم حفلا غنائيا تنظمه mbc مصر، بمناسبة العيد القومي لجنوب سيناء في شرم الشيخ، ويشاركها الحفل عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وأعربت ريهام عن سعادتها للقاء جمهورها.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أول أغنية سأقدمها في الحفل أغنية الفنانة شادية (يا حبيبتي يا مصر)، وبعدها مجموعة متنوعة من أغاني الفنانة وردة والفنانة نجاة، وأغنية (فيها حاجة حلوة) الشعار الرسمي للمرحلة، وكذلك تتر مسلسل (خاتم سليمان)، وما سيطلبه حضور الحفل".

وعن عدم تقديمها أغنية وطنية جديدة تعدها خصيصا للحدث، أوضحت "كل سنة بنعمل أغاني وطنية خاصة بيا، المرة دي ترتيبات الحفلة كانت سريعة ولم يكن هناك وقتا متاحا، لتنفيذ أغنية جديدة".

وترى ريهام أن سبب عدم تكرار حالة "فيها حاجة حلوة" والتي حققت نجاحا كبيرا ومازالت، أن الأغنية قام على تنفيذها عناصر مهمة، كاتبها هو الشاعر أيمن بهجت قمر وملحنها وموزعها الموسيقار الكبير عمر خيرت، وكذلك تم تقديمها في فيلم لنجم كبير بحجم الفنان أحمد حلمي، مضيفة "الظروف كلها كانت مهيئة حتى تُحدث الأغنية التأثير الذي حققته، هناك أغاني أخرى الناس أحبتها لكن ما حدث مع (فيها حاجة حلوة) كان من عند ربنا".