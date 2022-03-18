كورونا اليوم: تحذير جديد من الصحة العالمية.. والحديث عن اختفاء دلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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اختفاء دلتا

أعلنت الدكتورة آنا تشيركاشينا، الخبيرة في هيئة حماية المستهلك بروسيا، أن 99 بالمئة من الإصابات بمرض "كوفيد-19" سببها متحور "أوميكرون".

وتشير رئيسة المجموعة العلمية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع للهيئة، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذه النسبة تشير إلى احتمال اختفاء متغير "دلتا" في روسيا.

وتقول، "نسبة الإصابات بمتحور "أوميكرون" في روسيا أكثر من 99 بالمئة... لذلك نظريا يمكن أن يختفي متغير "دلتا"، وهذا ما نلاحظه في الوقت الحاضر"، وفقا لروسيا اليوم.

تحذير من الصحة العالمية

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يكون قمة جبل الجليد مع إبلاغ بعض الدول عن انخفاض معدلات الفحص.

وقفزت الإصابات الجديدة بنسبة 8% على مستوى العالم الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع السابق.

وقال تيدروس: "من المتوقع حدوث زيادات مفاجئة خاصة في المناطق التي رُفعت فيها إجراءات منع انتقال العدوى. ومع ذلك، هناك مستويات عالية غير مقبولة من الوفيات في العديد من البلدان"، وفقا لـ"العربية".

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"مودرنا" تسعى للحصول على إذن الاستخدام لجرعة معززة ثانية من لقاحها

وأعلنت شركة "مودرنا" أنها طلبت الحصول على إذن استخدام جرعة معززة ثانية من لقاح كوفيد-19 لكل مَن يبلغ 18 عامًا وما فوق، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتسعى شركة "مودرنا" إلى تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الخاص بلقاحها المضاد لكوفيد-19 والسماح لها بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح لأي بالغ حصل على جرعة معززة أولى من أيّ من اللقاحات المصرّح بها أو المعتمدة، وفقا لـ"سي إن إن".

وقالت الشركة في "تم تقديم طلب تضمين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا لتوفير المرونة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، ومقدمي الرعاية الصحية، بغية تحديد الاستخدام المناسب لجرعة معززة إضافية من لقاح mRNA-1273، ضمنًا الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 بسبب العمر أو أمراض عدّة".

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