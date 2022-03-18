آخرها وضع البول في الطعام.. إليك أغرب حالات انتقام الخادمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت واقعة الخادمة الهندية التي وضعت الطعام الممزوج بـ"البول" لأسرة كويتية الجدل، وتعتبر هذه الواقعة ليست الأولى ولكن حوادث الخادمات تكررت كثيرا.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم في التقرير التالي أغرب حالات انتقام الخادمات.

1- لعاب وبوبل ودم الحيض في الأرز والماء:

قامت الخادمة ديانا البالغة من العمر 30 عامًا بخلط لعابها وبولها ودم الحيض في الأرز ومياه الشرب التي كانت تُقدمها للأسرة التي كانت تعمل معها.

وقامت الخادمة بذلك لأنها كانت سئمت من التوبيخ الذي تلقته، ولم يكن هذا هو الشيء السيئ الوحيد الذي فعلته، ولكن منذ أن تم تعيينها للعمل لعائلة مكونة من ستة أفراد في عام 2017 ، بدأت في سرقة الأموال، وفق ما ذكر موقع "thesundaily".

2- بول في الطعام:

منذ فترة بدأت أسرة كويتية تشعر بأن الأطعمة التي أعدتها لها الخادمة الهندية لم تكن على ما يرام، ولهذا السبب لجأت الأسرة الكويتية إلى وضع كاميرا مراقبة في المطبخ دون علم الخادمة؛ ولكنهم صدموا.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، احتجزت السلطات الكويتية عاملة منزلية هندية بعد صدور قرار بترحيلها إدارياً من البلاد، لسلوكها المخزي والمثير للاشمئزاز وجريمة تتناقض مع ثقة الأسرة الكويتية بها.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الخادمة كانت تضع فضلات سائلة في طعام الأسرة بانتظام منذ أكثر من عام، وأضاف مصدر أمني للصحيفة أنه من الممكن أن توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل وتعمد إلحاق أذى جسيم، وفق ما ذكر موقع "archyde".

وبدأت القصة عندما قدم مواطن كويتي بلاغا للجهات الأمنية مصطحبا معه خادمته الهندية، ومقطع فيديو يكشف جريمتها.

وقال المواطن إنه منذ فترة بدأت الأسرة تشعر بأن الأطعمة التي تعده الخادمة لهم ليس على ما يرام.

ولجأت الأسرة الكويتية إلى وضع كاميرا مراقبة دون علم الخادمة، وكانت الصدمة هي مراقبة الخادمة وهي تضع الفضلات السائلة في وعاء، ثم توزعه على الأطعمة والمشروبات، وبعد مواجهة الخادمة بمقطع الفيديو اعترفت بأنها تقوم بذلك بدافع الانتقام من الأسرة.

واعترفت الخادمة بأنها تعمدت تلويث الطعام والشراب بطرق أخرى أيضًا، وعللت فعلتها المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف، وتوجد أعلى سطح المنزل، بحسب الصحيفة.

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3- طفل في الغسالة:

اعترفت خادمة في مدينة كويتا الباكستانية بقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات اسمه سعد شاه، وقاكت بوضعه داخل غسالة في منزله، واتهم والديه خادمتهما بالقتل.

ووقع الحادث المروع بالقرب من منطقة بوابة ليهري في كويتا وقدمت الشرطة الخادمة أمام القاضي في كويتا للمطالبة بتمديد الحبس الاحتياطي، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها حبس الخادمة لدى الشرطة.

وقالت الخادمة للشرطة إنها في يوم القتل كان معها ابنة أختها، وقد قامت بسرقة الملابس والمجوهرات من الخزانة ووضعتها في حقيبة التسوق، و

حاولت جاهدة أن تهديء صراخ الطفل لكنه لم يلتزم الصمت،

وأكملت بأنها لم يكن لديها أي نية لقتله، ولكنها غضبت وخنقته ثم ألقته في غسالة مملوءة بالماء والصابون، وفق ما ذكر موقع "parhlo".

4- طفل في الثلاجة:

قامت خادمة بوضع طفل بالغ من العمر عامًا واحدًا في الثلاجة ثم هربت ومعها نقود وأدوات منزلية أخرى.

وتم إنقاذ الطفل من قبل أقاربه بعد أن وجدوا الطفلة في الثلاجة وأخرجوه ولكن بعد أن هربت الخادمة ومعها النقود.

وبعد القبض عن الخادمة ذكرت أنها قامت بهذا بسبب معاملة أم الطفل السيئة لها وإهانتها، وفقا لموقع "newtimes".

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