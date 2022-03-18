بإطلالة ناعمة.. هكذا ظهرت كارولينا بيلاوسكا أثناء فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فازت عارضة الأزياء البولندية كارولينا بيلاوسكا البالغة من العمر 23 سنة بمسابقة ملكات جمال العالم في دورتها الـ 70، بعد ثلاثة أشهر من تأجيل المسابقة بسبب فيروس كورونا، والتي أقيمت في عاصمة بورتوريكو، سان خوان.

وظهرت كارولينا مرتدية فستان طويل باللون البيبي بلو، بقصة الكم الواحد، وتميز بأنه مزينا ببعض التطريزات، وبوجود فتحة ساق من الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي اللامع.

وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

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فيما تم اختيار شري سايني ملكة جمال الولايات المتحدة كوصيفة أولى لها، وأوليفيا ياس كوصيفة ثانية.

وفي المسابقة عبر المتسابقون والمنظمون عن تضامنهم مع الشعب الأكرواني الذي يتعرض لغزو روسي، وظهرت عبارة "صلاة من أجل السلام" على شاشة خلف المتأهلين للتصفيات النهائية.

وذكر المنظمون أيضًا أنه تم تجهيز أكثر من 7 آلاف شمعة للعرض الذي تم بثّه في أكثر من 100 دولة.

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