6 مشروبات احذر كسر صيامك بها في ليلة النصف من شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

إذا كنت ممن يفضلون صيام النصف من شعبان الذي يوافق اليوم الجمعة، فيجب عليك معرفة المشروبات والمأكولات التي لا تضر بجسمك على الإفطار بعد ساعات صيام طويلة.

وفي التقرير مجموعة من المشروبات التي لا يجب الإفطار عليها وكسر الصيام بها، نعرضها لكم وفق ما أورد موقع tastycraze.

المشروبات المثلجة

تناول المشروبات الباردة على معدة فارغة، يتسبب في تعرضك لخطر الإصابة بمشكلات صحية بالمعدة، حيث تزيد من عملية الدورة الدموية، وتؤثر على كفاءة عملية الهضم، نظرًا لتأثر صحة المعدة بالسلب.

القهوة

هناك العديد من الأشخاص مدمني الكافيين، وبرغم أنه مفيد جدًا لصحة الجسم، إلا أن الإفطار عليه يتسبب في حدوث تهيج بالمعدة، بالإضافة إلى تنشيط أحماض المعدة، ويمكن أن تتفاقم المشكلة من خلال حدوث التهاب في المعدة إذا تكررت أكثر من مرة.

المشروبات الغازية

يمكن أن يتسبب الإفطار على المشروبات الغازية، بالإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، التي تظهر في صورة انتفاخ المعدة، والشعور بآلام، بجانب ذلك الإصابة بالإسهال والإمساك.

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المشروبات الحمضية

تؤدي المشروبات الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، إلى زيادة الحموضة بالمعدة، وقد ينتج عنه حدوث التهاب في المعدة.

عصير الكمثرى

تحتوي الكمثرى على مادة السليلوز الخشنة بصورة كبيرة، لذا فإن تناولها على معدة فارغة بعد صيام دام لساعات طويلة، يتسبب في إلحاق الضرر ببطانة المعدة، بالإضافة إلى إعاقة عملية الجهاز الهضمي.

المشروبات عالية السكر

أن الإفطار على المشروبات الغنية بالسكريات بعد الصيام لعدد طويل من الساعات، يمكن أن يحدث خلل في عمل البنكرياس،وعليه يؤدي إلى الإصابة بانخفاض كبير في مستويات السكر بالدم، ما ينتج عنه شعور معظم الأشخاص بالخمول.

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