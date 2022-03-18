خادمة تضع "بولها" في طعام أسرة كويتية.. فهل تعرف أضرار فعلتها على الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

منذ فترة بدأت أسرة كويتية تشعر بأن الأطعمة التي أعدتها لهم الخادمة الهندية لم تكن على ما يرام، ولهذا السبب لجأت إلى وضع كاميرا مراقبة في المطبخ دون علم الخادمة؛ ولكنهم صدموا.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، احتجزت السلطات الكويتية عاملة منزلية هندية بعد صدور قرار بترحيلها إدارياً من البلاد، لسلوكها المخزي والمثير للاشمئزاز جريمة تتناقض مع ثقة الأسرة الكويتية بها.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الخادمة كانت تضع فضلات سائلة في طعام الأسرة بانتظام منذ أكثر من عام، وأضاف مصدر أمني للصحيفة أنه من الممكن أن توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل وتعمد إلحاق أذى جسيم.

واعترفت الخادمة بأنها تعمدت تلويث الطعام والشراب بطرق أخرى أيضًا، وعللت فعلتها المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف، وتوجد أعلى سطح المنزل، بحسب الصحيفة.

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وفي إطار هذا نستعرض لكم أضرار تناول الطعام المليء بالبول، وفق ما ذكر لكم موقع " webmd".

البول هو مزيج قوي من الأملاح والمواد الكيميائية التي يحاول جسمك إزالتها، وتسبب هذه المواد الكيميائية مشاكل صحية كبيرة إذا كنت تستهلكها، علاوة على ذلك، لا يوفر البول أي فوائد صحية لا يمكن العثور عليها عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات الأخرى.

1-الجفاف:

يحتوي بول الشخص البالغ العادي على كمية كبيرة من الملح، ويرتبط تناول المزيد من الصوديوم بزيادة عطشك، وتؤدي المستويات المرتفعة من الصوديوم في جسمك بسرعة إلى الشعور بالعطش، وعن طريق تناول البول الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، يمكنك تطوير حلقة ردود فعل سلبية بسرعة والتي تشعر فيها بالعطش على الرغم من شرب السوائل.

2-التداخل مع الأدوية:

يتم إفراز العديد من الأدوية في البول بعد أن يعالجها جسمك، وتترك هذه الأدوية جسمك في حالة مشابهة جدًا للحالة التي دخلت فيها جسمك؛ وتشمل الأدوية التي يمكن إفرازها مثل هذه البنسلين وأي أدوية قابلة للذوبان في الماء.

وبعد تناول الطعام الذي يحتوي على البول أي من هذه الأدوية، فإنك تدخلها في جسمك، وإذا كانت أدوية تتناولها بالفعل، فستزيد الجرعة بما يتجاوز ما وصفه لك الطبيب، وإذا كنت تتناول بول شخص آخر، فيمكنك إدخال أدوية لم يتم وصفها لك، وهذا يؤدي إلى ردود فعل ومضاعفات صحية خطيرة.

3-الالتهابات:

يحتوي البول على بكتيريا مثل أي إفرازات جسدية أخرى ويحتوي أيضًا على بكتيريا تنتقل من الأعضاء التناسلية لمصدر البول تؤدي بعض هذه البكتيريا إلى التهابات خطير، وتسبب مشاكل صحية خطيرة.

4-السموم:

يعمل جهازك البولي على وجه التحديد على إزالة المواد السامة من جسمك، وعندما تبدأ المواد الخطرة في التراكم في جسمك، فإن البول هو أحد الطرق الأساسية المستخدمة لإزالته، وأي شيء تصفيه الكليتان من جسمك ينتهي به المطاف في البول ليتم إزالته، وبتناول البول فأنت تستهلك هذه السموم التي ينوي جسمك إزالتها، ويؤدي هذا إلى تلف الكلى أو المرض.

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