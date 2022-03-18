تبدأ من 24 جنيها.. خصومات على منتجات العناية بالبشرة والشامبو في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري:

تتنظر كثير من الفتيات عروض المولات والمواقع الإلكترونية لمنتجات العناية بالبشرة والشامبو للاستفادة من الخصومات والتخفيضات التي تقدمها.

ويستعرض الخليج 365 في التقرير التالي, خصومات وعروض منتجات العناية بالبشرة والشامبو, وفقا لموقع "أمازون".

شامبو لتساقط الشعر من كيش كينج , 200 مل, بسعر 86 جنيها



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زيت امامي يعالج تلف الشعر، 100 مل, بسعر 58 جنيها



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زيت لتعزيز نمو الشعر سامفردهي من بانجارا, 125 مل, بسعر 110 جنيها



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زيت براشوت الأزرق الهندي, بسعر 78 جنيها



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غسول الوجه لوريال باريس, لاعادة ترطيب البشرة، 200 مل, بسعر 71 جنيها



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شامبو وبلسم بخلاصة زيت الارجان والكيراتين من ستاركي, 500 مل, بسعر 24 جنيها



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شامبو مينك لجميع أنواع الشعر, 800 مل, بسعر 44 جنيها



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مزيل مكياج جارنييه ماء بفيتامين سي, 400 مل, بسعر 104 جنيها



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كريم الحماية من أشعة الشمس ومضادات الاكسدة, 50 مل, بسعر 107 جنيها



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مجموعة العناية بالبشرة من لونا ,4 قطع, بسعر 69 جنيها



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كريم نيفيا سوفت مرطب، بخلاصة زهر التوت، 100 مل, بسعر 25 جنيها



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