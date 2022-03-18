للصائمين في النصف من شعبان.. هذا ما يحدث للجسم عند الامتناع عن الأكل حتى المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يمثل صيام النصف من شعبان أهمية كبيرة لدى معظم الأشخاص، وبرغم الفضل الكريم لهذا اليوم، التي ترفع به الأعمال، إلا أن هناك البعض الذين يرغبون في معرفة ما يمكن أن يحدث للجسم عند صيام ذلك اليوم.

"الخليج 365" يستعرض في التقرير التالي ماذا يحدث للجسم عند صيام النصف من شعبان، وذلك وفقًا لما ذكره موقعا healthline، mbg health والتي تتمثل فيما يلي :

عادة ما تكون الساعات الأولي الأربعة من الصيام، المدة التي يستهلك فيها الجسم الطاقة الناتجة عن الوجبات الأخيرة التي تم تناولها، لتعزيز النشاط الحالي الذي تقوم به، مع العلم ينتج هرمون البنكرياس الأنسولين، ما يتيح لجسمك استخدام الجلوكوز الذي يتم إطلاقه في مجرى الدم بعد الوجبة الأخيرة، وتخزين أي طاقة زائدة بالجسم للاستفادة بها عند الحاجة.

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والساعات الأخرى من الصيام، يبدأ الجسم في الانهيار، حيث يستخدم جميع العناصر الغذائية المخزنة من الطاقة، وعند نفاذها يستبدلها الجسم من خلال الاعتماد على الدهون المخزنة، ويرتبط ذلك بالوجبة التي تناولتها على السحور، في حالة تناول الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات والنشا، فيمكن أن يبطئ من سرعة تلك العملية عن الأشخاص الذين تناولوا أطعمة معظمها دهون وبروتين.

ويقدم الصيام العديد من الفوائد الصحية، تشمل:

1- يحسن من الصحة العامة، كما يقلل من الإصابة بالالتهابات.

2- يعزز التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين.

3- يعزز صحة القلب عن طريق تحسين ضغط الدم، والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول.

4- يقوي وظائف المخ، ومنع الاضطرابات العصبية التنكسية.

5-يساعد على إنقاص الوزن عن طريق الحد من تناول السعرات الحرارية، وزيادة التمثيل الغذائي.

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