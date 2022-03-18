طريقة عمل الكفتة على الفحم في البيت.. «نفس نكهة الحاتي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكفتة على الفحم واحدة من الأكلات التي يتميز بها الحاتي ومحلات المشويات، إذ تحتوي على نكهة مميزة كما يجب أن يكون للحمة مواصفات محددة للحصول على نفس النكهة، والتي يمكن عملها بخطوات بسيطة وسريعة في البيت، وفيما يلي طريقة عمل الكفتة على الفحم على طريقة الشيف غادة التلي، والشيف نجلا الشرشابي على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكفتة على الفحم

كيلو لحمة مفرومة

رغيف خبز بلدى

بصل مبشور

بهارات

ملح

فلفل أسود

فحم

بقدونس مفروم

طريقة التحضير

- يوضع الرغيف البلدي فى الماء ثم يصفى، لعمل الكفتة المشوية.

- تُخلط اللحمة المفرومة مع الخبز والبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات.

- تُشكل الكفتة على أعواد.

- تُوضع الكفتة في الصينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

- ولعي فحمة ثم غطيها بمادة دهنية وضعيها مع الكفتة ثم غطي الصينية.

- تُقدم الكفتة مع البقدونس المفروم للتزيين.

طريقة عمل كفتة مشوية على الفحم

لحمة مفروم ناعم

بصل مبشور

ملح

فلفل أسود

خبز فينو صغير

بقدونس

قطعة فحم مشتعلة

بيكينج باودر

زيت

بقدونس للتقديم

خبز للتقديم

طريقة التحضير

- يُخلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل والبقدونس والبيكينج باودر ثم يفتت الخبز ويبل بالماء.

- يُعصر البصل ثم يضاف إلى الخليط مع الاحتفاظ بالماء ثم يعصر الخبز ويضاف للخليط.

- شكلي الكفتة على أسياخ خشبية ثم تدهن بماء البصل وتشوى بالفرن لمدة عشرون دقيقة مع مراعاة التقليب على الجانبين.

- توضع قطعة الفحم المشتعلة مع الكفتة وتُطفئ بنقطة زيت ثم تغطى الصينية بالفويل لمدة دقيقتين.

- تُقدم الكفتة مع البقدونس والخبز.

طريقة عمل كفتة الحاتي

كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة فرمًا ناعمًا.

3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج مفروم وناعم.

ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم فرمًا ناعمًا.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

½ ملعقة صغرة قرنفل مطحون.

½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

½ ملعقة صغيرة بودرة زنجبيل.

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

- في وعاء كبير، يُوضع اللحم والبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات وبودرة الثوم والزنجبيل والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب والبقدونس والنعناع.

- يقلب الخليط جيدًا بيديكِ حتى تختلط المكونات جيدًا.

- يُترك اللحم في التتبيلة بالثلاجة لمدة ساعة.

- حضري شواية الفحم، وسخني الفحم، ثم شكلي اللحم على شكل أصابع على الأسياخ.

- توضع الأسياخ فوق الفحم، وقلبيها باستمرار على جميع الجهات حتى ينضج اللحم.

طريقة عمل الكفتة على الفحم بالنعناع

كيلو جرام لحم مفروم.

باقة بقدونس مفروم فرما ناعما.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

2 ثمرة بصل مفروم فرما ناعما.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير

- يُخلط اللحم المفروم مع البقدونس والبصل والملح والفلفل الأسود المطحون والنعناع والقرفة في وعاء كبير.

- تُوضع الكفتة في الثلاجة لحوالى ساعة من الوقت.

- تغمر أسياخ الشوي الخشبية بالماء في هذه الأثناء أو استخدمي الأسياخ الحديدية من دون نقع.

- تُشكل الكفتة حول أسياخ الشوي على شكل أصابع أو استخدمي شواية وضعي عليها أصابع الكفتة.

- ضعي أسياخ الكفتة على الفحم حتى النضج ثمّ قدّميها.

- يحبّ البعض أن تكون كمية البصل أكبر في الكفتة، ويمكنك إضافتها إن أحببت.

- يمكنك تشكيل الكفتة بالشكل الذي ترغبين فيه.

- يجب إطفاء قطعة من الفحم في الصينية التي تشوين فيها الكفتة للحصول على نفس الطعم والرائحة.

- استخدمي مادة دهنية لإطفاء الفحم وليس الماء.

- البهارات حسب الرغبة يمكنك اختيارها ولا يجب الالتزام ببهارات محددة.

- قدمي الكفتة مع البقدونس، ويمكنك دهنها بماء البصل والطماطم خلال الشوي لأفضل نتيجة.