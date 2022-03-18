لقطات من إحياء شيرين عبدالوهاب لحفل زفاف.. غناء ورقص مع العريس «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أمس، حفل زفاف انتشرت مقاطع عدة منه على مواقع ومنصات السوشيال ميديا، وظهرت «شيرين» مرتدية فستانا من اللون الأسود، وعليه قماش شيفون أسود لامع، وأطلت بشعرها القصير كالعادة، وتفاعلت مع العروس والعروسة، وفيما يلي لقطات من حفل الزفاف كما نشرها منظم الحفلات أحمد ياسين عبر حسابه الرسمي على «تيك توك».

مقطع رقص بين العريس وشيرين

وظهرت شيرين عبدالوهاب، في أكثر من مشهد وهي تغني وترقص مع العريس، وهي المقاطع التي رواجا كبيرا، وانتشرت شائعات عن كون العريس ابن شقيقتها، بسبب التفاعل الكبير بينهما، حيث تشارك الثنائي الغناء والرقص خلال الحفل وكانت العروس متواجدة أيضا.

@ahmedyassinwedding #explor #expression #wedding #bride #groom #flower @sherine original sound - Ahmed Yassin

وأدى الثنائي خلال حفل الزفاف، حركات استعراضية طريفة، كما وثق العريس لحظات وجوده مع «شيرين» على ستيدج الحفل وهي تغني وترقص، كما ظهرت الفنانة مع العروسين في الكوشة، وجاءت التعليقات على مقاطع الفيديو، لتصف العريس بأنه «لذيذ» بسبب التفاعل بينه وبين «شيرين».

@ahmedyassinwedding #explor #expression #wedding #bride #groom #flower #sherine @sherine original sound - Ahmed Yassin

ويأتي ظهور شيرين عبدالوهاب بميكب لائق، وشعر ممشط، بعد ظهورها في حفلها بالكويت مرتدية مرتدية سويت شيرت وجينز، وهو ما اعتبره الكثيرون أمرا لا يليق بها في حفل غنائي كبير.

@ahmedyassinwedding #explor #expression #wedding #bride #groom #groom #flower #sherine @sherine original sound - Ahmed Yassin

شيرين حامل بسبب حفل الزفاف

ورغم ملابس «شيرين» وشكلها الرائع في حفل الزفاف، إلا أنها واجهت سيل من الشائعات بأنها حامل وذلك بسبب وزنها الذي ظهر بشكل واضح بأنه زائد عن الحد، وقابلت المطربة الكثير من التعليقات على وزنها والتي كان من بينها، «شيرين حامل»، «جماعة ممكن تركزوا على بطن شيرين؟ هتلاقوها حامل»، «جماعة دي مش زيادة وزن طبيعية شيرين أكيد حامل».

@ahmedyassinwedding #explor #expression #wedding #bride #bride #groom #flower @Sherine Abdelwahab original sound - Ahmed Yassin

انفصال شيرين وحسام حبيب

ويذكر أن الثنائي شيرين وحسام حبيب، انفصلا عن بعضهما مؤخرا بسبب خلافات بينهما، وحينها قررت المطربة أن تحلق شعرها، ومنذ ذلك الحين وهي تظهر من وقت لآخر لتثير الجدل باللوك الغريب على الشاشات، أو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.