طريقة عمل الأرز البسمتي الأبيض.. وصفات مختلفة ومذاق رائع

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأرز البسمتي مع الدجاج واللحوم المحمرة، وكذلك بالصوص، يعد من أفضل الأكلات التي يحبها الأطفال، وفيما يلي طريقة عمل الأرز البسمتي الأبيض في البيت مثل المحلات، ويمكن تقدميه كذلك على سفرة رمضان، ومع المكسرات وبدونها ومع اللحوم والسلطة، الأرز البسمتي الأبيض يعد خيارا صحيا، وفيما يلي طريقة عمله بحسب الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» على قناة «سي بي سي» سفرة.

طريقة عمل الأرز البسمتي الأبيض

2 كوب أرز بسمتي أبيض.

2 ملعقة كبيرة زبدة

4 أكواب ماء مغلي.

ملعقة كبيرة زيت.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- يُغسل الأرز جيدا أكثر من مرة حتى يصبح الماء صافي تمامًا.

- يوضع الأرز البسمتي في إناء عميق ثم يُغمر بالماء ويترك لمدة ساعة ثم يغسل يصفي ويغسل مرة أخرى ويترك حتى يصفى الماء.

- توضع ملعقة كبيرة من الزيت وملعقتين كبيرتين من الزبدة في حلة كبيرة، وننتظر حتى يسخن الزيت وتذوب الزبدة ثم يضاف إليها الأرز البسمتي المصفى جيدا من الماء.

- يشوح الأرز البسمتي مع الزبدة لمدة عشر دقائق حتى يتغلف بالمادة الدهنية.

- يضاف الملح حسب الرغبة ويقلب الأرز ثم تضاف أربع أكواب من الماء المغلي.

- يترك الأرز على نار عالية حتى يتشرب الماء ثم نقوم بتهدئة النار ونتركه حتى ينضج.

- بعد أن ينضج الأرز يرفع الإناء من على النار ويترك حتى يهدأ ثم يوضع في طبق التقديم ويزين بأوراق البقدونس ويقدم.

طريقة عمل الأرز البسمتي الأبيض بالمكسرات

3 أكواب أرز

¼ كوب سكر

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

3 ملاعقة صغيرة ملح

½1 كوب مرقة دجاج ساخنة

2 كوب ماء مغلى

¼ كوب زبدة

ملعقة صغيرة زبدة

¼ كوب زبيب

¼ كوب صنوبر

للتزيين

¼ كوب بندق مقشر محمص

¼ كوب لوز مقشر

طريقة التحضير

- تذاب الزبدة فى حلة كبيرة تيفال على حرارة منخفضة

- اضيفى الأرز ويقلب لمدة 15 دقيقة تقريباً حتى يصبح ذهبى اللون

- يضاف السكر والقرفة والملح والزبيب والصنوبر إلى الأرز ويقلب جيداً حتى تمتزج المكونات معاً.

- تضاف مرقة الدجاج والماء المغلي إلى الحلة ويطهى لمدة دقيقتين على نار عالية، ثم تخفض النار على أقل درجة حرارة ويترك ليطهى كما تطهين الأرز العادي المفلفل.

- في طاسة متوسطة، تُذاب ملعقة الزبدة على نار متوسطة وتضاف إليها المكسرات وتقلب حتى يصبح لونها ذهبي.

- يوضع الأرز في طبق التقديم، ثم زيني السطح بالمكسرات المحمصة.

طريقة الأرز البسمتي الأبيض الوصفة الأصلية

2 كوب أرز بسمتي أبيض منقوع

4 أكواب مرق دجاج أو ماء

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض

طريقة التحضير

- يوضع الزيت والزيدة على نار متوسطة الحرارة، ويقلب حتى يذوب الزبد.

- يضاف الأرز ويقلب لمدة دقيقتين، ثم يضاف المرق والملح والفلفل الأبيض، ويقلب جيدًا.

- يترك الماء حتى يغلي، ثم يغطى القدر، ويترك على نار هادئة جدًّا لمدة 40 – 45 دقيقة، حتى ينضج الأرز.

- يمكنكِ إضافة القرفة أو الكاري أو الكركم أو الزعفران، أو إضافة بعض الخضار مثل الجزر والبصل والبازلاء والزبيب.

- ويمكن ترك الأرز كما هو دون إضافات ليظل بلونه الأبيض.

طريقة عمل الأرز البسمتي الأبيض بالزبدة

كوب أرز بسمتي.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب ونصف ماء ساخن.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملح حسب الرغبة.

مكعب مرق دجاج (اختياري)

طريقة التحضير

- يُغسل الأرز جيداً ثم ينقع في ماء حتى يغمره لمدة ثلث ساعة ثم صفيه جيداً.

- على حرارة متوسّطة، يُوضع قدر، وتضاف الزبدة فيه، ثم يصب الزيت، وحين يسخن قليلًا، يضاف الأرز، ويقلب جيداً بالزبدة لمدة دقيقتين.

- يُصب الماء الساخن على الأرز مع إضافة الملح.

- بإمكانك إضافة مكعب من مرق الدجاج بحسب الرغبة.

- يُغطّى القدر، ويترك على النار حتّى تمام النضج، أي لنحو 15 دقيقة أو أكثر.

- بعد انقضاء الوقت المذكور، تُطفأ حرارة الفرن، وتبقى القدر على النار لمدة دقائق، حتّى يرتاح الأرز، قبل التقديم.