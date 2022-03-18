فوائد الجزر للحامل.. يقوي النظر ويحمي الأم والطفل من السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

أول وأهم شيء يجب أن تنتبه إليه الحامل هو النظام الغذائي أثناء الحمل، حيث أن تضمين الجزر في الوجبات اليومية يعد خيارًا جيدًا، وفيما يلي الفوائد والمخاطر المختلفة لاستهلاك الجزر أثناء الحمل، إذ أنه يقوي النظر، والذي يمكن أن يكون هاما لصحة الجنين.

وفيما يلي فوائد الجزر للحامل، ولماذا يجب أن تضمنه في نظامها الغذائي اليومي، بحسب موقع parenting وموقع هيث لاين، ومديكال نيوز توداي.

الجزر مفيد لنظر للحامل

من فوائد الجزر أنه يقوي النظر أثناء الحمل، كونه مصدرًا غنيًا بفيتامين أ، فهو لا يعتني بعينيك ورؤيتك أثناء الحمل فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لنمو عين الجنين.

الجزر يقوي جهاز المناعة

الجزر مفيد للغاية في تقوية جهاز المناعة، كما أنه يحتوي على كميات جيدة من فيتامين سي، وبالتالي يحسن من الجهاز المناعي بشدة إذ تنخفض المناعة أثناء فترة الحمل ويساعد تناول الجزر بانتظام في تقوية مناعتك.

يساعد الجزر في نمو الجنين

يحتوي الجزر على كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين أ، ويعتبر استهلاكه أمرا جيدا لنمو عظام الجنين وأسنانه.

الجزر يمنع فقر الدم

قد يساعد إدخال الجزر في النظام الغذائي اليومي أثناء الحمل في الوقاية من فقر الدم، وذلك لأنه ليس غنيًا بالحديد فحسب، بل يحتوي أيضًا على فيتامين سي الذي يساعد في امتصاص الجسم للحديد، وهو من أبرز فوائد الجزر.

الجزر يخفف الإمساك للحامل

يحتوي الجزر على كمية كافية من الألياف، وتناوله بانتظام يساعد في التغلب على الإمساك، والحفاظ على مشكلات الجهاز الهضمي الأخرى.

يمنع التقلصات أثناء الحمل

تعاني النساء الحوامل من تقلصات وجمود العضلات أثناء فترة الحمل، على الرغم من أن هذه المشكلات شائعة جدًا، إلا أن الجزر يعالجها لأنه يحتوي على الفوسفور، ما يساعد على أداء العضلات بشكل صحيح أثناء الحمل ويمنع التشنجات.

الجزر فعال في إدارة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

قد تعاني بعض الأمهات أثناء فترة الحمل من ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى مضاعفات مختلفة، وإذا تم استهلاك الجزر يوميًا، فقد يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لأنه يحتوي على كميات جيدة من الألياف وبيتا كاروتين.

يساعد في تطوير الجهاز العصبي للجنين

يحتاج الجنين إلى فيتامين ب وحمض الفوليك، وهي عناصر موجودة في الجزر، وهي أيضا مفيدة لنمو الجهاز العصبي والدماغ للجنين، وقد يؤدي تناول الجزر بشكل يومي أيضًا إلى تقليل خطر إصابة الطفل بعيوب خلقية عصبية مثل السنسنة المشقوقة.

يساعد في الوقاية من السرطان

يعمل الجزر كمضاد للأكسدة للمرأة الحامل ويقلل من تأثير الجذور الحرة بالجسم، ويحميكِ وطفلك من خطر الإصابة بالسرطان بسبب احتوائه على البيتا كاروتين.

نصائح لتناول الجزر أثناء الحمل

- اختر جزرًا أصغر حجمًا إذا كنت تحب طعمًا أكثر حلاوة.

- يجب عليك اختيار الجزر الطازج للاستهلاك، فهو ليس فقط مقرمشًا ولكن مذاقه أفضل أيضًا.

- اكسر رأس الجزرة وإذا كُسرت بسهولة فهي طازجة.

- الجزر من الخضروات الجذرية، لذلك، من المهم جدًا غسلها جيدًا للتخلص من أي آثار للتربة.

- من الناحية المثالية، يمكنك كشط الجزرة، لكن لا تكشط الجلد تمامًا، لأن معظم العناصر الغذائية الحيوية موجودة في الجلد.

- الجزر من الخضروات المتنوعة، وبالتالي، لا يمكنك تناولها نيئة أو مطبوخة فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدامها في شكل مهروس أو مبشور أو مقطع لطهي أنواع مختلفة من الأطباق.