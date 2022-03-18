هل أنت مصاب بـ أوميكرون الخفي دون أن تدري؟.. علامات تكشف ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ينتشر "بديل أوميكرون" المعروف باسم BA.2 أو البديل "الشبح" بسرعة في أنحاء مختلفة من العالم،حيث وجد بحث جديد أن المتحور الجديد يمكن أن يسبب عدوى أكثر "شدة" مقارنة بسابقه.

يتميز أوميكرون الأصلي الذي ظهر في نهاية العام الماضي بقدرته العالية على الانتشار، وكان يُعتقد أنه أكثر اعتدالًا مقارنة بسلالات Covid السابقة ومع ذلك، فإن البديل الجديد لأوميكرون الخفي أو الشبح Omicron BA.2 يمكن أن يؤدي إلى مرض "أكثر خطورة"، وفقًا لدراسة يابانية، فيما يلي الأعراض التي يجب اكتشافها، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

تم العثور على متغير BA.2 يسبب عدوى أكثر شدة مقارنة بسلالة Covid الأصلية، النتائج التي توصل إليها باحثون في جامعة طوكيو في اليابان لاحظت هذا في الهامستر المصاب.

كان البديل "الخفي" لأوميكرون قادرًا على إحداث ضرر أكبر بالرئة في هذه النماذج الحيوانية، وذكرت الدراسة أيضًا أن Omicron BA.2 قد يكون قادرًا على صد بعض العلاجات ويكون أكثر مقاومة لمناعة اللقاح.

وبناءً على دراسة سابقة، وجد أن لقاحات Covid "فعالة" ضد العدوى الخطيرة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الآن، تقترح الدراسة أن البديل "الشبح" لأوميكرون يمكن أن يهرب فلت من هذه المناعة.

في البداية، كان يُعتقد أن المتغير الجديد أكثر عدوى مقارنة بسابقه، وقد انتشر بسرعة في الدنمارك وجنوب إفريقيا في الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت السلالة الفرعية أيضًا في المملكة المتحدة، مما تسبب في تسعة بالمائة من حالات كوفيد في بداية فبراير.

وكتب الباحثون: "باختصار، تشير بياناتنا إلى احتمال أن BA.2 هو البديل الأكثر قلقًا للصحة العالمية، حاليًا، يتم التعرف على كل من BA.2 و BA.1 معًا باسم Omicron ولا يمكن تمييزهما تقريبا، بناءً على النتائج التي توصلنا إليها، نقترح أن يتم التعرف على BA.2 كمتغير فريد مثير للقلق ، ويجب مراقبة متغير SARS-CoV-2 بعمق، والدراسة لم تتم مراجعتها بعد للنشر في مجلة طبية".

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ما هي أعراض أوميكرون BA.2؟

حاليًا، لا توجد أعراض جديدة مرتبطة مباشرة بمتغير Omicron الجديد.

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن BA.2 ليس لديه أعراض مختلفة عن Omicron الأصلي.

بناءً على تقارير الأطباء الذين يعالجون متغير Covid والمرضى الذين يقاومونه، هذه هي القائمة الكاملة للأعراض:

حكة الحلق

آلام عضلية خفيفة

التعب الشديد

سعال جاف

تعرق ليلي

سيلان الأنف

صداع الراس

ألم عضلي

فقدان الشهية

إسهال.

تختلف الأعراض الناتجة عن أوميكرون الأصلي عن الأعراض الثلاثة التقليدية المرتبطة بعدوى كوفيد.

تم الإبلاغ عن سعال وحمى وفقدان أو تغير في الذوق والشم، ويعتقد أن هذه هي الأعراض الرئيسية، إذا واجهت أي أعراض لـ Covid ، فأنت بحاجة إلى عزل نفسك وإجراء اختبار.



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