القراصيا واحدة من أهم مكونات ياميش رمضان.. لماذا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تعتبر القراصيا واحدة من الفواكه المجففة المشهورة في شهر رمضان التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص.

وتحتوي على فوائد عدة لصحة الجسم، وهذا يجعلها واحدة من أهم مكونات ياميش رمضان، ونستعرضها لكم وفقًا لموقع "food.ndtv

-تسيطر على فرط التبول

يعتبر فرط نشاط المثانة حالة مزعجة لكثير من الأشخاص، ولكن القراصيا تساعد في التحكم في المثانة النشطة، وذلك بفضل محتواها على الألياف.

-مصدر جيد للحديد

تعتبر مصدراً جيداً للحديد، وبالتالي فهي تساعد في الوقاية من الأنيميا وعلاجها.

-تسهيل الهضم

تحتوي القراصيا على الألياف الغذائية، وبالتالي فهي تساهم في تسهيل عملية الهضم والحماية من الإصابة بالبواسير والإمساك.

-غنية بالفيتامينات المتنوعة

القراصيا ليست عالية في محتواها من البوتاسيوم فحسب، بل هي أيضا غنية بالعديد من الفيتامينات الهامة والضرورية، مثل، فيتامينات "ك" و"أ" و"b6" والنياسين، كما تحتوي أيضا على المعادن الهامة والضرورية، مثل النحاس والمغنيسيوم.

-غنية بالبوتاسيوم

تعتبر القراصيا مصدراً ممتاز للبوتاسيوم وهو يعتبر مهم جداً في تنظيم وظائف الجسم المختلفة، والذي يقوم بدوره في تنظيم نبض القلب وتنظيم عمل النواقل العصبية وتنظيم عمليات انقباض وانبساط العضلات وتنظيم ضغط الدم.

-تعزز صحة الشعر

تعتبر مصدر جيد للحديد، ما يساعد في تحسين صحة الشعر، بالإضافة إلى فيتامين ب وفيتامين ج، الذي يساعد على نمو الشعر.

-تحسن البشرة

تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة فيها في الحفاظ على صحة البشرة، كما تؤدي إلى إبطاء عملية الشيخوخة وتأخير تطور التجاعيد.

-تقوية العظام

كما أنها مصدر جيد ومهم لمعدن البورون، والذي يعتبر ضرورياً لبناء وتقوية العضلات والعظام، كما أنه ضروري لتنظيم تناسق وحركة العضلات.

-خفض مستويات الكوليسترول

أظهرت بعض الدراسات أن القراصيا تساعد على منع الإصابة بتصلب الشرايين وتساعد أيضا على خفض الكوليسترول.

-خفض ضغط الدم

أكدت الدراسات أن تناول القراصيا أو شرب عصير القراصيا يساعد وبشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع.

-خفض فرص الإصابة بسرطان القولون

يعتبر سرطان القولون أحد السرطانات صعبة التشخيص، وأحد أشد أنواع السرطانات حدة، وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول القراصيا بانتظام يساعد في منع الإصابة بسرطان القولون.

-التحكم في الشهية

تساهم القراصيا في كبح الشهية، وذلك لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وبالتالي تبقي في المعدة لفترة أطول، وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف، كما أن المؤشر الجلايسيمي المنخفض يساعد على التحكم في وتيرة ارتفاع سكر الدم وبالتالي يمنع حدوث ارتفاع مفاجئ، وبالتالي التحكم بالشهية خلال اليوم.

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