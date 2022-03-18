فوائد الخوخ للحامل.. و3 فئات ممنوعة من الإكثار منه

القاهرة - سمر حسين - ماما

الخوخ يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية للجسم، وفي نفس الوقت منخفض الدهون والسعرات الحرارية، ويعتبر رائعًا للنساء الحوامل وأطفالهن، إذ يمكن للمرأة الحامل أن تشمل تلك الفاكهة في نظامها الغذائي، وكما هو الحال مع كل الأشياء الجيدة، يجب مراعاة بعض الاحتياطات عند تناوله، وفيما يلي فوائد للخوخ للحوامل، بحسب موقع «parenting» المتخصص في شؤون الأمهات، وكذلك موقع «هيلث لاين».

فوائد الخوخ للحامل.. هل يمكن تناوله؟

الخوخ مصدر كبير لفيتامين ج والحديد والبوتاسيوم والألياف الغذائية، وجميع العناصر الغذائية الجيدة والضرورية للمرأة الحامل، ويمكن تناوله أثناء الحمل حيث أن له فوائد كثيرة للمرأة الحامل، خاصة أن فيتامين ج ضروري للنمو السليم للجنين.

ويساعد فيتامين ج في التكوين السليم ونمو العظام والأسنان والأنسجة الحيوية الأخرى، كما أن الألياف الغذائية في الخوخ تحافظ على صحة الجهاز الهضمي عند النساء الحوامل، بينما الحديد والبوتاسيوم من العناصر الغذائية الضرورية للمرأة الحامل.

متى يصبح الخوخ ضارا للحامل؟

ويعد مصدر القلق الرئيسي والتحذير من الخوخ هو التلوث بالمبيدات الحشرية، وبالنظر إلى هذا القلق، فمن الأفضل أن يتم أكل الخوخ العضوي، على الأقل أثناء الحمل.

القيمة الغذائية للخوخ للحامل

ولفهم القيمة الغذائية والفوائد المحتملة للحوامل بشكل أفضل، فيما يلي قائمة العناصر الغذائية التي يحتوي عليها:

- السعرات الحرارية: 40 كيلو كالوري

- الكربوهيدرات: 7.8 جم

- الدهون: 0.4 جرام

- الألياف: 2.3 جرام

- الحديد: 0.4 ملغ

- المغنيسيوم: 8.06 ملغ

- بوتاسيوم: 281 ملغ

- البروتين: 0.86 جم

- فيتامين أ: 489 وحدة دولية

- فيتامين ج: 5.49 ملجم

الفوائد الصحية للخوخ للحامل

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لأكل الخوخ أثناء الحمل.

البوتاسيوم

الخوخ مفيد بشكل خاص أثناء الحمل، حيث يساعد البوتاسيوم الموجود به في الحفاظ على التوازن الأمثل للسوائل في جسم الأم والطفل، والبوتاسيوم مفيد أيضًا في مواجهة مشاكل الحمل الشائعة مثل التعب والتشنجات والتورمات، كما يقلل أيضًا من حالات القلق والاكتئاب وتقلب المزاج لدى السيدات الحوامل.

الفوسفور

الفوسفور ضروري للحفاظ على قوة وسلامة العظام، فهو لن يساعد الطفل على تطوير عظام قوية فحسب، بل يحافظ على سلامة العظام للأم طوال فترة الحمل وما بعدها.

الخوخ يحتوي على المغنيسيوم

يمنع المغنيسيوم الرحم من التعرض للتقلصات المبكرة كما يمنع الإصابة بالإمساك.

الخوخ مصدر مهم لـ حمض الفوليك

حمض الفوليك ضروري لنمو المخ والعمود الفقري للجنين خلال المراحل الأولى من الحمل، ويحتوي الـ100 جرام من الخوخ على أربعة ميكروجرام من حمض الفوليك.

كم من فاكهة الخوخ يجب أن تستهلكه المرأة الحامل؟

إلى جانب الفوائد العديدة لتناول فاكهة الخوخ أثناء الحمل، يجب على النساء الحوامل الحد من تناول الخوخ بما لا يزيد عن خمسمائة جرام يوميًا، ومن الناحية المثالية، يجب ألا تستهلك النساء أكثر من حبتين من الخوخ يوميًا واستبدال الخوخ بالفواكه الأخرى للحفاظ على الكمية الموصى بها من الاستهلاك.

الآثار الجانبية لتناول الخوخ

- يمكن للنساء الحوامل المصابات بارتفاع نسبة السكر في الدم تناول الخوخ، ولكن بكميات محدودة للغاية.

- يمكن أن يؤدي تناول الخوخ الزائد إلى رفع درجة حرارة الجسم الطبيعية أثناء الحمل ما يؤدي إلى حدوث بعض النزيف.

- يجب تجنب قشر الخوخ، لأن النتوءات الشبيهة بالشعر على قشرة الخوخ يمكن أن تسبب حساسية في الحلق أو تؤدي إلى التهاب الحلق.

- يمكن أن تكون ثمار الخوخ عرضة للتلوث بالمبيدات، لذلك يوصي بشراء الخوخ العضوي.

«الحوفي»: 3 فئات ممنوعة من الإكثار في تناول الخوخ

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أنَّ الخوخ من الفاكهة المهمة للجسم بسبب احتوائه على مضادات للأكسدة ولكن ينبغي تناوله باعتدال إذ أن زيادة مضادات الأكسدة في الجسم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وحذر «الحوفي» في حديثه لـ«هن» من خطورة الإكثار من تناول الخوخ: «فيه نسبة بوتاسيوم عالية، وده ممكن يخلي ضغط الدم ينخفض بشكل خطير، وبالتالي هيحصل دوخة وهبوط وتعب عام وصعوبة في التنفس، وفي فئات لازم ياكلوا كمية قليلة جدا منه، زي أصحاب أمراض الجهاز الهضمي والتهاب البنكرياس والتهاب المعدة».