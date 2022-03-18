مبروك عطية يوضح حكم تولي المرأة شؤون القضاء: جاء فيها 3 أراء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أوضح الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، حكم تولي المرأة القضاء في الإسلام، مستشهدا بما درسه في كلية الشريعة والقانون: «الجهل ضلمة والعلم نور»، موضحاً أن للفقهاء في تولية المرأة القضاء 3 آراء فقهية.

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر، في فيديو بثه عبر صفحته على «فيسبوك»: «إن تولية المرأة القضاء في الإسلام، جاء فيها 3 آراء مختلفة، قبل أن تصبح الدول دول، فهناك فريق يرى أن المرأة لا تصلح لتولي القضاء مطلقاً، وهناك فريق آخر يرى أنه يجوز للمرأة تولي القضاء فيما عدى القصاص، والفريق الثالث يرى أنه يجوز للمرأة تولي القضاء في جميع الأمور حتى في القصاص».

مبروك عطية للمشككين: انشغلوا بما يهمكم

وأشار مبروك عطية إلى أن الدولة اختارت تولي المرأة القضاء مطلقًا وهذا ليس بدعة، موجها رسالة للذين يحاولون التشكيك في ذلك: «انشغلوا بما يهمكم»، موضحا أن هناك 4 مذاهب مشهورة واختارت المحاكم، مذهب أبي حنيفة كونه الأيسر والأنفع.

مبروك عطية: انتهزوا فرصة وجودكم في الحياة

وأضاف «عطية» أن الأهم أن ينتهز كل شخص فرصة وجوده في الحياة، كي يعمل عمل ينفعه بعد الرحيل، دون التشكيك في هذه الأمور.

وردا على سؤال «هل يجوز قراءة القرآن من الذاكرة؟»، فجاء رأي الفقهاء في هذا الشأن بأنه يجوز: «لا تحرم عينيك من عبادة النظر إلى كلام الله»، فعند القراءة تعبد العين ربها.

هل التسبيح على اليد اليمنى فقط؟

كما رد على سؤال: «هل التسبيح على اليد اليمنى فقط؟»، قال «عطية» إن التسبيح يجوز على اليد اليمنى واليسرى، موضحاً أن كل جزء في الإنسان مقبل على كلام الله، فأصحاب اليمين هم الذين يفكون الرقاب، والذين يطعمون الطعام، وأهل الصبر، وأهل الرحمة: «وما يمين الجارحة، إلا بركة، فإذا كان الطعام قريب من اليد الشمال، لا تلتفت لتناول الطعام باليمين، ويجوز تناول الطعام، في تلك الحالة باليد اليسرى».