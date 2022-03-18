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الامارات | السعودية : القبض على مقيم استدرج شخصاً واعتدى عليه بالطعن وسرقة ممتلكاته

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من جنسية عربية، لاستدراجه مواطناً والاعتداء عليه بالطعن، والاستيلاء على ما بحوزته من ممتلكات شخصية  .

و ذكر موقع عكاظ بأنه تم إيقافه، واُتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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