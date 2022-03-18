الامارات | السعودية : القبض على مقيم استدرج شخصاً واعتدى عليه بالطعن وسرقة ممتلكاته

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : القبض على مقيم استدرج شخصاً واعتدى عليه بالطعن وسرقة ممتلكاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من جنسية عربية، لاستدراجه مواطناً والاعتداء عليه بالطعن، والاستيلاء على ما بحوزته من ممتلكات شخصية .

و ذكر موقع عكاظ بأنه تم إيقافه، واُتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وإحالته إلى النيابة العامة.

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