3 أمراض غير كورونا تضرب أوكرانيا بسبب الغزو الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

بجانب تحذيز مسؤولي الصحة حول العالم من ارتفاع حالات الإصابة بـكورونا في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، هناك أمر آخر يثير قلق الأطباء وهو تفشي أمراض معدية أخرى، مثل شلل الأطفال، والكوليرا، والحصبة.

وقالت كايت وايت، مديرة برنامج الطوارئ لدى أطباء بلا حدود إنه قبل الحرب، سجلت أوكرانيا معدلات منخفضة لجهة تلقي اللقاحات المضادة لهذه الأمراض.

وأوضحت وايت أنّه "بالنسبة للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، فإن واقع الحال يشي بأن السكان لم يتم تلقيحهم بالقدر الذي يؤمن مناعة مجتمعية كما هي الحال في العديد من الدول الأوروبية الأخرى أو في الولايات المتحدة".ولا يقتصر الأمر على تدني معدل التلقيح، بل إن إدارة التحصين المعتادة "لم تعد تؤدي وظيفتها" لأن نظام البلاد الصحي "تعطّل"، وفق ما نقل "سي إن إن".

وأضافت وايت: "تعاني مدن عديدة من عدم القدرة للوصول إلى الرعاية الصحية نظرًا للخطر المحدّق بها، ولم تعد تتمتّع بعض المراكز بإمدادات المياه كما في السابق، وقُطعت عنها الكهرباء، بالإضافة إلى مشاكل الصرف الصحي، ما يفاقم الواقع الخطر"، مشيرة إلى أنّ أمراضًا مثل الكوليرا تتفشى في أماكن حيث لا يوجد معالجة مناسبة للمياه، وواقع الصرف الصحي فيها سيئ، بالإضافة إلى غياب النظافة الصحية. وبالتوازي يرتفع خطر الإصابة بشلل الأطفال والحصبة مع تجمع المزيد من الناس للفرار من المنطقة، فيما تتضاءل الإمدادات الطبية".

وأوضحت وايت أنّ هناك المزيد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية، لكن عدد المستشفيات المتاحة داخل البلاد يتضاءل، مضيفة أنّ "عنصرين طبيّين" يحظيان بالأولوية.

ويرتبط الأول بـ"الحالات الناجمة عن الصدمات، سواء كانت مرتبطة بالصراع أو حتى حوادث الطرقات"، بينما يتعلق الثاني "بالأمراض المزمنة"، مثل مرضى السكري أو من يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.

وأوضحت وايت: "لسوء الحظ، لا أعتقد أنّ ما يحدث في أوكرانيا لم يحدث في مكان آخر. هذا الواقع يفطر قلبي لأنني شهدت عليه مرات عديدة من قبل". وخلصت إلى "أنّنا ما زلنا في بداية الطريق الصعب الذي سيواجهه النظام الصحي مع استمرار هذا الصراع".



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