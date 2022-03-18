شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بأحدث ظهور لها.. ومتابعون: شكلها حامل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب الجدل بأحدث ظهور لها خلال إحيائها أحد الأفراح، إذ ظهرت في عدة مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب انفصالها عن الفنان حسام حبيب بشهور قليلة، وهو ما جعلها حديث مواقع السوشيال ميديا في الوقت الحالي، بسبب ظهورها اللافت للانتباه في الفرح الذي أحيته.

تفاصيل ظهور شيرين عبدالوهاب بوزن زائد

وظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب في الفرح مرتدية فستان من اللون الأسود ببطانة سوداء، وعليه تُل شفاف لامع ودون أكمام، وتركت الفنانة شعرها القصير المميز كما هو، ولكن ظهورها بوزن زائد نسبيا جعلها عرضة لإثارة الجدل.

وشارك العديد من جمهور السوشيال ميديا الفيديو الذي ظهرت فيه «شيرين»، وقالوا إن زيادة وزنها وبطنها البارز علامة على حملها، وذلك رغم انفصالها عن حسام حبيب.

وكان من بين التعليقات على ظهور شيرين عبدالوهاب، ما يلي: «شيرين حامل»، «جماعة ممكن تركزوا على بطن شيرين؟ هتلاقوها حامل»، «جماعة دي مش زيادة وزن طبيعية شيرين أكيد حامل».

وأرجع المتابعون سبب زيادة الوزن إلى الحمل وقالوا إنها ليست زيادة تقليدية، وإنما هناك عدد من العلامات على كونها حاملا.

انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

ويأتي ظهور شيرين عبدالوهاب المثير للجدل، بعد إطلالتها بملابس كاجوال في حفلها بالكويت، وكذلك بعد شهور قليلة من انفصالها عن حسام حبيب، وقرارها بقص شعرها بشكل جريء، وتعمدها الظهور برأس حليق ما يدل على تغيير حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية.

ومنذ ذلك الوقت، يعد ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب مثيرا للجدل في كل ما تفعله، سواء الحلاقة زيرو، وكذلك ظهورها الكاجوال في حفل الكويت، وأخيرا وزنها الزائد خلال إحيائها حفل زفاف.