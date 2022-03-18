الامارات | "احشوا الحمام بالرز مش بالفريك".. رسالة تثير غضب المصريين !

شكرا لقرائتكم خبر عن "احشوا الحمام بالرز مش بالفريك".. رسالة تثير غضب المصريين ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "احشوا الحمام بالرز مش بالفريك حفاظاً على القمح" .. جملة بسيطة كانت كافية لإشعال زوبعة في مصر، وموجة انتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي ضد نقيب الفلاحين صدام أبو حسين.

فقد وجه المسؤول المصري في مقابلة مع إحدى الفضائيات المحلية قبل يومين، رسالة لمواطنيه مطالباً إياهم بالتوقف عن شوي القمح وتحويله لفريك للحفاظ على المخزون، وناصحا أيضا بحشو الحمام والبط والدجاج بالأرز بدل الفريك.

ومع ان أبو حسين أكد، حسب "العربية.نت" أن المساحات المزروعة من القمح هذا الموسم، تشكل أكبر مساحة زراعية في مصر، إلا أن تلك الرسالة أو النصيحة أثارت جدلاً على مواقع التواصل إذ سخر منها العديد من المصريين، فيما اعتبرها آخرون إيجابية ومطلوبة في ظل الأزمة الحالية ونقص بعض السلع ومنها القمح نتيجة القتال الروسي الأوكراني.

يذكر أن مصر قد اتخذت إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية ووقف استيراد القمح من البلدين اللذين تستورد منهما كميات كبيرة، حيث وجهت الحكومة بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة كميات القمح لموسم ٢٠٢٢.

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