"الخوخي الربيعي" أحدث صيحات ألوان الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن "الخوخي الربيعي" “Spring Peach” يمثل أحدث صيحات ألوان الشعر في ربيع/صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة وجذابة تشيع أجواء البهجة والتفاؤل.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن لون "الخوخي الربيعي" عبارة عن مزيج من اللون النحاسي والخوخي الباستيلي، والذي يمتاز بصبغة وردية ناعمة تارة وصبغة برتقالية حيوية تارة أخرى.

وأضافت “Elle” أن الخوخي الربيعي يغازل في المقام الأول البشرة الوردية، التي تتمتع بمظهر موحد ومتجانس يخلو من الشوائب.

وللحصول على نتيجة مثالية أوصت “Elle” بصبغ الشعر لدى مصفف محترف، مع مراعاة الحفاظ على بريق اللون ورونقه من خلال استعمال شامبو حماية اللون وماسك الشعر الملون.

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