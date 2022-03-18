الامارات | "غينيس" ترفض حبة بطاطا عملاقة وتعيدها لصاحبيها !

شكرا لقرائتكم خبر عن "غينيس" ترفض حبة بطاطا عملاقة وتعيدها لصاحبيها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدد حلم زوجين نيوزيلنديين اعتقدا أنهما اكتشفا أكبر حبة بطاطس في العالم في مزرعتهما الصغيرة، بعد أن قامت موسوعة غينيس بتحليل العينة لتجد أنها درنة يقطين وليست من فصيلة البطاطس.

وكان الزوجان قد أرسلا صورا وعينات لحبة البطاطس التي اكتشفاها في منزلهما، إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتقوم بالاختبارات العلمية، ليأتي رد الموسوعة بعد أشهر بأن العينة التي أرسلت هي درنة نوع من القرع ولا تنتمي إلى فئة البطاطس، ليتم استبعاد الزوجين من الحصول على رقم قياسي يخول حبة البطاطس خاصتهما بالفوز.

وقال كولين كريج براون الذي اكتشف الدرنة عندما كان يعمل في الحديقة مع زوجته دونا :"يبدو طعمها بالتأكيد كحبة البطاطس، لم نشعر بطعم القرع أبدا".

وكان الزوجان قد أطلقا اسم Doug على الدرنة التي اكتشفاها، ووثقوا بفكرة دخولها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويقوم الزوجان بشكل دائم بنشر صور الدرنة على الفيسبوك، وتزن هذه الدرنة 7,8 كيلوجرامات.

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