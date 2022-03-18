إتيكيت التعاملات المادية بين الزوجين: وجه بشوش وترشيد نفقات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قدمت إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت، نصائح مهمة للسيدات في التعامل مع الزوج فيما يتعلق بالأمور المادية، يجب اتباعها حتى لا تتسبب في مشاكل داخل المنزل.

إتيكيت التعاملات المادية بين الزوجين

- يجب على كل امرأة أن تمنح زوجها شعورا بالفخر، وبأنه هو عائل الأسرة.

- عندما يعود الرجل إلى المنزل يجب أن تستقبله زوجته بوجه بشوش وابتسامة لأن ذلك يعتبر مكافأة بسيطة له على الأوقات التي يقضيها في العمل، ولا بد أن تحرص الزوجة على أن يكون البيت مرتبا ليشعر بالراحة.

- أغلب الرجال لا يقبلون المال الذي يأتي من الزوجة، ففي حال كانت السيدة لديها راتب شهري أو كان أهلها يمنحونها المال فيجب أن تحرص على عدم جعله يشعر بأنها تقوم بدوره بالمنزل، كونه هو المسؤول الوحيد للإنفاق على البيت.

خبيرة الإتيكيت: اشتري أي حاجة في حدود إمكانات زوجك

- لابد من مراعاة الزوج، وشراء ما يحتاجه البيت لكن في حدود إمكانات الزوج، ولا تنفق الزوجة إنفاق أموالا أكثر من استطاعته.

- يفضل أن تشارك الزوجة العاملة زوجها في مصروف المنزل ولكن بطريقة مناسبة، فيمكن مساعدته بجزء بسيط من الراتب، بحسب وصف إيمان عفيفي، موضحة أن من غير الطبيعي أن تعمل السيدة على ادخار المرتب بالكامل وتنفق من راتب الزوج فقط، وتتسبب في إرهاقه ماديا بسبب الطلبات.