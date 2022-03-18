الامارات | حسين فهمي يوضح قصة زواجه من المطربة أنغام

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي يوضح قصة زواجه من المطربة أنغام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



كشف الفنان المصري حسين فهمي، لأول مرة، حقيقة علاقته بالمطربة المصرية أنغام، بعد تداول أنباء تفيد بإقدامهما على الزواج.

وأوضح فهمي، الليلة الماضية، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «إي تي بالعربي»، أن الشائعات المنتشرة بخصوص هذا الأمر لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وردَّ النجم المعروف على سؤال المذيعة عن تلك الشائعة بضحكة ساخرة، قائلاً: «هي صديقة عزيزة وجميلة جداً وأنا بحبها وأحب أغانيها».

وأضاف: «لكن السوشيال ميديا لازم تتسلى علينا».

يُذكر أن أنغام ردَّت على تلك الشائعات في وقت سابق، نافيةً صحة ما يتردد في بعض المواقع الإخبارية عن ذلك.

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