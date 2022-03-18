«علا» بترفع 130 كيلو حديد: «مش كفاية للبنات عشان الفورمة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل إحدى صالات الرياضة «الجيم» الشهيرة، تمارس الدكتورة علا أحمد طبيبة التغذية والعلاج الطبيعي، والمدربة، العديد من التمارين، تحمل الأوزان التي قد تصل إلى 130 كيلو حديد، من أجل الوصول والحفاظ على جسد رياضي صحي، وقوام ممشوق.

الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، وممارسة الرياضة بانتظام جعلا «علا» مؤهلة لتدريب الفتيات عن بُعد حتى وإن كن بمنازلهن لمساعدتهن في الوصول لجسد الرياضي الممشوق.

الأكل الصحي والبيتي هو الأساس

الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والحفاظ على العناصر المتكاملة، برأي «علا» هي أساس الوصول للجسد الرياضي للفتيات قبل ممارسة التمارين، بحسب قولها لـ«هن»: «لازم الأكل يتظبط، وتبعدوا عن أكل الشارع وتهتموا بالأكل البيتي، ولازم كل العناصر الغذائية المهمة تكون في وجباتكم».

متابعة:«الأهم من الأكل تناول المياه بعدد اللترات التي يحتاجها الجسم».

الوصول إلى الفورمة في البيت

وأشارت مدربة التمارين الرياضية، إلى أن الوصول للجسد الرياضي المثالي «فورمة» يمكن أن يحدث من المنزل، ولا يحتاج الأمر للصالات الرياضية الكبيرة: «سهل نعمل كارديو، وتمارين القدم والاسكوات، ونستبدل الوزن بزجاجات الزيت الثقيلة أو أكياس السكر».

وحرصت «علا» على تقديم بعض التمارين التي يمكن ممارستها في المنزل:

المنشطات خطيرة على البنات

وحذرت «علا» بعض الفتيات من تناول المنشطات لبناء العضلات: «المنشطات دي هرمونات ذكورة بتدخل جسم البنت طبعا بتلغبطه، وتأثر على هرموناتها الأنثوية، فلازم تعتمد على الأكل الصحي والتمارين لبناء العضلات وليس المنشطات».

وأكدت المدربة أن فترة الحيض لا تؤثر على ممارسة التمارين الرياضية: «بالعكس الرياضة بتخفف آلامها ومفيش عائق يمنع ممارستها».